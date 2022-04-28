Malatya’da kan bağışı çağrısı Malatya Valisi Aydın Baruş: “Kan bağışlarımızı yapalım ve zor durumda bekleyen insanlara çare olalım”

Malatya’da Ramazan ayı nedeniyle kan stoklarının azalması üzerine kan bağışı çağrısında bulunan Vali Aydın Baruş, “Malatya, kan bağışı konusunda Türkiye’de ilk sıralarda yer alan illerden birisi. Kan bağışlarımızı yapalım ve zor durumda bekleyen insanlara çare olalım” dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü önündeki Kızılay kan bağış standını ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş,“Bizler ameliyathane önünde yakınlarımızın zor duruma düştüğü anda çaresiz kalmamak için Kızılay Kan Merkezleri’ne sağlıklı olan birey olarak bağışta bulunmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Malatya’nın kan bağışı konusunda Türkiye’de örnek illerden birisi olduğunu ve Ramazan ayı dolayısıyla kan bağışında azalma olduğunu ifade eden Baruş, “Malatya’da kan bağışı konusunda Türkiye’de örnek illerden birisi. İlk sıralarda yer alan illerden birisi. Ama Ramazan ayı münasebetiyle sağlık endişesiyle vatandaşlarımızın kan bağışından çekindiklerini görüyoruz. Daha önce aylık olarak yaklaşık 3 bin 300’lerde olması gereken kan bağışı sayısının Ramazan ayında bin 200’lere düştüğünü görüyoruz. Kan bağışlarımızı yapalım ve zor durumda bekleyen insanlara çare olalım” diye konuştu.



Ramazan ayı dolayısıyla kan bağışlarında düşüş olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Ramazan ayı münasebetiyle kan bağışında da yoğun bir düşüş gözlenmiştir. Bu anlamda bütün hemşerilerimi Kızılay’a kan bağışına davet ediyorum. Kan vermek bir can kurtarmak anlayışıyla bu çağrımıza kulak verilmesini temenni ediyorum” dedi.



Bağış sayılarının düşmesi hastanelerdeki kan tedarikinde sıkıntı olabileceğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, “Hastanelerimizde kullandığımız kanların tek tedarikçisi Kızılay ve günde bir hasta için travmada ameliyatta 56 ünite kan kullandığımız hastalarımız oluyor. Bu rakamların bu kadar düşmesi durumunda maalesef kaybedebileceğimiz hastalar olabileceği için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” şeklinde konuştu.



Malatya’nın kan bağışında Türkiye üçüncüsü olduğunu ancak kan bağışında bu yıl beklenen hedefin altında kaldıklarına değinen Kızılay Malatya Şube Başkanı Dr. Harun Kurt ise, “Kan bağışında bu sene beklediğimiz hedefin çok altında kaldık. Malatya olarak nüfusumuza oranla kan bağışı sayısında Türkiye üçüncüsü olan bir iliz. Aynı hassasiyeti diğer aylarda verdiğimiz kan bağışı sayısını Ramazan ayı bitmeden de hastalılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüm halkımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Düşen kan bağışları için kan bağışı çağrısında bulunan Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Ahmet Barış Turan ise, “Ramazan ayı itibariyle kan bağışı sayılarımız geçen aylara göre oldukça düştü. Bütün Malatya halkını kan bağış merkezlerimize bekliyoruz. Bundan önceki kan bağışı duruma tekrar getirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.