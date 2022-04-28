Malatya TSO'dan Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği” unvanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya TSO'dan Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği” unvanı

İHA

Malatya TSO'dan Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği” unvanı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, meclis üyelerinin ve onlarca STK başkanının kararı ve teveccühü ile İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği” unvanı verildi. MTSO’da düzenlenen toplantıda Yılmaz’a “Şeref Üyeliği Belgesi” Başkan Sadıkoğlu tarafından takdim edildi.
99 yıldır Malatya ticareti ve sanayi adına çalışmalar yürüten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tarihinde ilk kez “Şeref Üyeliği” unvanı verildi.
Uyguladığı başarılı karaciğer nakilleriyle Malatya’nın adını dünyada duyuran ve Malatya’nın Sağlık Turizmine ciddi katkılar sunan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği” unvanı verildi.
Malatya TSO binasında düzenlenen toplantıya katılan TSO meclis üyelerinin ve onlarca STK ve Esnaf Odası başkanlarının tamamının oyu ve alkışlarıyla alınan karar sonrası Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği Belgesi” Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu tarafından takdim edildi.

“Bu şerefi dünyanın hiçbir yerinde bulamam”
Tüm STK ve Oda Başkanlarının uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelerek birliktelik mesajları verdiği toplantıda konuşan Malatya TSO Şeref Üyesi Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından şahsıma şeref üyeliği belgesi takdim edilmesi beni ziyadesiyle memnun etti. Bu onuru ve şerefi ben Türkiye’nin hiçbir şehrinde ve Dünyanın hiçbir ülkesinde bulamam. Milyonlarca lirada verseler benim için bu şeref her şeye değer. Bunun için Malatya’da görev yapmaktan ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şeref Üyeliği Belgesi için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na, meclis üyelerine ve burada buluna tüm STK ve Oda Başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan Başkanımız genç ve dinamik birisi. Malatya’ya çok önemli projeler kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edeceğine inanıyorum. Bir kez daha kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Sezai hocamız Malatya’mız için önemli bir değerdir”
Malatya TSO’nun 99 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir belge verildiğini vurgulayarak Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın Malatya’ya olan bağlılığı ve sağlık alanında yaptığı çalışmaların göz ardı edilemeyeceğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi;
“Göreve geldiğimiz günden bu yana bir taraftan ekonomiye bir taraftan da iş insanlarımıza katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Şehrimiz için emek veren, fedakârlıktan hiçbir zaman kaçınmayan değerlerimizi de önemsiyoruz. Bu değerlerden biri de İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’dır. Sezai Hocamız 20 yıldır Malatya’mızda ve şehrimizin adını tüm dünyaya duyurdu. Hocamızın ve ekibinin gayretleriyle kurulan Karaciğer Nakli Enstitüsü, sayısal ve niteliksel bağlamda dünyanın en iyi ve en çok karaciğer nakli yapan merkezi kimliğinin yanı sıra, bu alanda dünya üniversitelerine bilim paylaşımının da öncülüğünü yapıyor. 20 yılda 3 bin 500’e yakın hastaya karaciğer nakli yapıldı, bu gerçekten üstün bir başarıdır.”

“STK’larımızın birliktelik ruhu ortaya çıktı”
Başkan Sadıkoğlu, “Sadece meclisimizin kararıyla değil, toplantımıza katılan tüm STK Başkanlarının kararıyla bu belgeyi hocamıza takdim ediyoruz. Şeref Üyeliği ünvanını öyle herkese verme gibi bir düşüncemizde yok. Sezai hocamız Turgut Özal Tıp Merkezi’nin bugünlere gelmesinde büyük emek sarf etmiş bir hocamız. Şuan ülkemizde yapılan karaciğer nakillerinde yer alan ekipleri yetiştirmiş bir hocadır. Sadece ülkemizden değil, dünyanın en önemli ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmeyerek doğup büyüdüğü memleketine hizmet etmesi, binlerce hastaya can vermesi takdir edilesi bir durumdur. Ticaret ve Sanayi Odası olarak her konuda Sezai hocamızın yanındayız. Başarılarının katlanarak devam edeceğini biliyoruz. Odamız tarafından layık görülen Şeref Üyeliğinin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Başhekim Adil hocamızın gayretlerine şahidiz”
Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile birlikte toplantıya katılan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran’a da teşekkürlerini sunan Başkan Sadıkoğlu, “Adil hocamız da Sezai hocamızın ekibinde yer alan başarılı bir hocamız. Başhekimlik görevine geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Vatandaşlardan aldığımız olumlu tepkilerde hastanenin hizmetini geliştirmesi noktasında Adil hocamızın katkısını gösteriyor. Tecrübesi ve bilgi birikimiyle Malatya’mız için mücadele eden, gayret gösteren Adil hocamıza da teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

“TSO’nun bilime de önem vermesi bizleri sevindiriyor”
Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ise “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sezai hocamıza Şeref Üyeliği belgesi verilmesi bizleri de şereflendirmiştir. Oğuzhan Başkanımıza ve tüm Oda başkanlarına ben de hastane yönetimi adına teşekkür ediyorum. Malatya TSO’nun ekonominin yanı sıra bilime de bu denli önem vermesi bizleri sevindiriyor. Bizler de Malatya’mız ve hastanemiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hastanemizi özellikle sağlık turizmi noktasında daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Oğuzhan Başkanımız bizleri ziyarete geldiğinde, bu konuda üzerimize ne düşüyorsa katkı sunmaya hazırız demişti. Kendisine teşekkür ediyorum. Böyle bir TSO Başkanı olduğundan dolayı şehrimiz şanslı diye düşünüyorum. Hem Sezai hocam adına, hem de hastanemiz adına tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği Belgesi” ile plaket ve hediye takdimi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“El Ele Yürüyelim Hep Birlikte” projesi başladı
YEREL HABERLER “El Ele Yürüyelim Hep Birlikte” projesi başladı
Malatya’da kan bağışı çağrısı Malatya Valisi Aydın Baruş: “Kan bağışlarımızı yapalım ve zor durumda bekleyen insanlara çare olalım”
YEREL HABERLER Malatya’da kan bağışı çağrısı Malatya Valisi Aydın ...
Yeşilyurt’ta ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi Çınar: “Yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu güçlü ve diri tutuyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi Çınar: ...
Otomobil menfeze çarptı: 1’i ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil menfeze çarptı: 1’i ağır 6 yaralı
Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi
YEREL HABERLER Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi
Akçadağ’da 2 bin kişilik iftar
YEREL HABERLER Akçadağ’da 2 bin kişilik iftar
Yangında mahsur kalan çocuğu vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan çocuğu vatandaşlar kurtardı
Malatya'da Sakal-ı Şerif izdihamı
YEREL HABERLER Malatya'da Sakal-ı Şerif izdihamı
Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı
YEREL HABERLER Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı
Duvarlarında çatlama meydana gelen iş hanı polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Duvarlarında çatlama meydana gelen iş hanı polisi ...
Vali ve başkan masa tenisi oynadı, bakan yardımcısı hakem oldu
YEREL HABERLER Vali ve başkan masa tenisi oynadı, bakan yardımcısı ...
Yapımı devam eden spor tesislerini incelendi
YEREL HABERLER Yapımı devam eden spor tesislerini incelendi
Malatya’ya yeni bir polis evi
YEREL HABERLER Malatya’ya yeni bir polis evi
Arguvan’da kitap okuma etkinliği
YEREL HABERLER Arguvan’da kitap okuma etkinliği
Malatya’da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya’da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi ...
Kur’an bülbülleri yarıştı
YEREL HABERLER Kur’an bülbülleri yarıştı
Malatya'da eski ve yeni belediye başkanları iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Malatya'da eski ve yeni belediye başkanları iftar ...
8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü Temizlik yaparken evin penceresinden yere çakılan genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER 8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü Temizlik ...
Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Selçukluların en şaşaalı dönemine ait han 800 yıldır zamana direniyor
YEREL HABERLER Selçukluların en şaşaalı dönemine ait han 800 yıldır ...
Karakavak Mahallesinin imar sorunu çözüldü Çınar: “Karakavak’ın artık imar sorunu yerine yeni parklar, açılan yollar ve yaşam alanları konuşuluyor”
YEREL HABERLER Karakavak Mahallesinin imar sorunu çözüldü Çınar: ...
Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar
YEREL HABERLER Gündüz vakti apartmanın kapısını çaldılar
Fendoğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan Kadir Gecesi mesajı
Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı bırakıp kaçtılar
YEREL HABERLER Vatandaşlar tarafından fark edilen hırsızlar aracı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.