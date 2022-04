Malatya TSO'dan Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği” unvanı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından, meclis üyelerinin ve onlarca STK başkanının kararı ve teveccühü ile İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği” unvanı verildi. MTSO’da düzenlenen toplantıda Yılmaz’a “Şeref Üyeliği Belgesi” Başkan Sadıkoğlu tarafından takdim edildi.

99 yıldır Malatya ticareti ve sanayi adına çalışmalar yürüten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tarihinde ilk kez “Şeref Üyeliği” unvanı verildi.

Uyguladığı başarılı karaciğer nakilleriyle Malatya’nın adını dünyada duyuran ve Malatya’nın Sağlık Turizmine ciddi katkılar sunan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği” unvanı verildi.

Malatya TSO binasında düzenlenen toplantıya katılan TSO meclis üyelerinin ve onlarca STK ve Esnaf Odası başkanlarının tamamının oyu ve alkışlarıyla alınan karar sonrası Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği Belgesi” Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu tarafından takdim edildi.



“Bu şerefi dünyanın hiçbir yerinde bulamam”

Tüm STK ve Oda Başkanlarının uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelerek birliktelik mesajları verdiği toplantıda konuşan Malatya TSO Şeref Üyesi Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından şahsıma şeref üyeliği belgesi takdim edilmesi beni ziyadesiyle memnun etti. Bu onuru ve şerefi ben Türkiye’nin hiçbir şehrinde ve Dünyanın hiçbir ülkesinde bulamam. Milyonlarca lirada verseler benim için bu şeref her şeye değer. Bunun için Malatya’da görev yapmaktan ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Şeref Üyeliği Belgesi için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na, meclis üyelerine ve burada buluna tüm STK ve Oda Başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan Başkanımız genç ve dinamik birisi. Malatya’ya çok önemli projeler kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edeceğine inanıyorum. Bir kez daha kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Sezai hocamız Malatya’mız için önemli bir değerdir”

Malatya TSO’nun 99 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir belge verildiğini vurgulayarak Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın Malatya’ya olan bağlılığı ve sağlık alanında yaptığı çalışmaların göz ardı edilemeyeceğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi;

“Göreve geldiğimiz günden bu yana bir taraftan ekonomiye bir taraftan da iş insanlarımıza katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Şehrimiz için emek veren, fedakârlıktan hiçbir zaman kaçınmayan değerlerimizi de önemsiyoruz. Bu değerlerden biri de İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz’dır. Sezai Hocamız 20 yıldır Malatya’mızda ve şehrimizin adını tüm dünyaya duyurdu. Hocamızın ve ekibinin gayretleriyle kurulan Karaciğer Nakli Enstitüsü, sayısal ve niteliksel bağlamda dünyanın en iyi ve en çok karaciğer nakli yapan merkezi kimliğinin yanı sıra, bu alanda dünya üniversitelerine bilim paylaşımının da öncülüğünü yapıyor. 20 yılda 3 bin 500’e yakın hastaya karaciğer nakli yapıldı, bu gerçekten üstün bir başarıdır.”



“STK’larımızın birliktelik ruhu ortaya çıktı”

Başkan Sadıkoğlu, “Sadece meclisimizin kararıyla değil, toplantımıza katılan tüm STK Başkanlarının kararıyla bu belgeyi hocamıza takdim ediyoruz. Şeref Üyeliği ünvanını öyle herkese verme gibi bir düşüncemizde yok. Sezai hocamız Turgut Özal Tıp Merkezi’nin bugünlere gelmesinde büyük emek sarf etmiş bir hocamız. Şuan ülkemizde yapılan karaciğer nakillerinde yer alan ekipleri yetiştirmiş bir hocadır. Sadece ülkemizden değil, dünyanın en önemli ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmeyerek doğup büyüdüğü memleketine hizmet etmesi, binlerce hastaya can vermesi takdir edilesi bir durumdur. Ticaret ve Sanayi Odası olarak her konuda Sezai hocamızın yanındayız. Başarılarının katlanarak devam edeceğini biliyoruz. Odamız tarafından layık görülen Şeref Üyeliğinin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



“Başhekim Adil hocamızın gayretlerine şahidiz”

Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile birlikte toplantıya katılan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran’a da teşekkürlerini sunan Başkan Sadıkoğlu, “Adil hocamız da Sezai hocamızın ekibinde yer alan başarılı bir hocamız. Başhekimlik görevine geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Vatandaşlardan aldığımız olumlu tepkilerde hastanenin hizmetini geliştirmesi noktasında Adil hocamızın katkısını gösteriyor. Tecrübesi ve bilgi birikimiyle Malatya’mız için mücadele eden, gayret gösteren Adil hocamıza da teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.



“TSO’nun bilime de önem vermesi bizleri sevindiriyor”

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ise “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Sezai hocamıza Şeref Üyeliği belgesi verilmesi bizleri de şereflendirmiştir. Oğuzhan Başkanımıza ve tüm Oda başkanlarına ben de hastane yönetimi adına teşekkür ediyorum. Malatya TSO’nun ekonominin yanı sıra bilime de bu denli önem vermesi bizleri sevindiriyor. Bizler de Malatya’mız ve hastanemiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hastanemizi özellikle sağlık turizmi noktasında daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Oğuzhan Başkanımız bizleri ziyarete geldiğinde, bu konuda üzerimize ne düşüyorsa katkı sunmaya hazırız demişti. Kendisine teşekkür ediyorum. Böyle bir TSO Başkanı olduğundan dolayı şehrimiz şanslı diye düşünüyorum. Hem Sezai hocam adına, hem de hastanemiz adına tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği Belgesi” ile plaket ve hediye takdimi yapıldı.

