Malatya’da işitme engelli öğrencilerin spor başarısı

Malatya Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası'nda başarılı döndü. Başarılı öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdiresi Hatice Özdemir hediyeler verdi.

20212022 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri çerçevesinde Mersin'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonası'nda Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri derece elde ettiler. Malatya’da işitme engelli öğrenciler, Masa Tenisi branşında Yıldız Kızlar Takımı Türkiye 1'incisi, Yıldız Erkekler Takımı Türkiye 2'ncisi, atletizm branşında ise Yıldız Kızlar Takımı Türkiye 2'ncisi, Yıldız Erkekler Takımı Türkiye 3'üncüsü oldu.

İl Milli Eğitim Müdiresi Hatice Özdemir öğrencileri kabul ederek başarılarını kutlayıp, hediyeler verdi. Özdemir başarılı öğrencilerle bir süre sohbet ederek "Öğretmen ve öğrencilerimizin elde ettiği bu başarı bizi gururlandırdı. Sizleri canı gönülden tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim" dedi.

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