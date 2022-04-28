Esenlikten alışveriş yüz güldürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esenlikten alışveriş yüz güldürüyor

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerden olan Esenlik Zincir Marketler vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Esenlikten alışveriş yüz güldürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerden olan Esenlik Zincir Marketler vatandaşın yüzünü güldürüyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerden olan Esenlik Zincir Marketler vatandaşın yüzünü güldürüyor. Özellikle Ramazan Ayı’nın girmesiyle birlikte Esenlik Marketlerde başlatılan indirimler yaklaşan bayram öncesinde sürüyor. Esenlikte alış veriş yapmaktan memnun olduklarını aktaran müşterilerden, Halil Koç, “ Malatyalıyız İstanbul’dan geliyoruz. Alışverişe geldik İstanbul ile kıyasladığımız da Esenlik marketleri daha iyi daha cazip geliyor bize. İstanbul’da bir sürü marketler var ama burası daha iyi” dedi.
Sürekli Esenlik Marketlerden alışveriş yaptığını belirten müşteri Ömer Tay ise, “ Sürekli esenlikten alışveriş yapıyorum. Bayram indirimlerini takip ediyoruz. Diğer marketlerden farkı olmalı biz bu farkı da görebiliyoruz. O yüzden Esenlik’e geldik” ifadelerini kullandı.
Alışverişini sadece Esenlik marketlerden yaptıklarını belirten Serhat Gül de “ Eskiden Esenlik’in bulunduğu mahallede oturuyordum. Şimdi Çöşnük’e gittim yine bu markete geliyorum. Esenlikten memnunuz. Ben diğer marketlerde alışveriş yapmıyorum. Gelip buradan alışveriş yapıyorum” diye konuştu.
Esenlik’in fiyatlarının uygun olduğunu ve alışveriş için sürekli tercih ettiğini söyleyen diğer vatandaşlar ise, Esenlik Marketlerinde fiyat indirimine gidildiği zaman, bu fiyat dengesini bütün marketleri etkilediğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da işitme engelli öğrencilerin spor başarısı
YEREL HABERLER Malatya’da işitme engelli öğrencilerin spor başarısı
Feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Feci kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
Malatya’nın kanaat önderlerini iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Malatya’nın kanaat önderlerini iftarda bir araya ...
Malatya TSO'dan Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref Üyeliği” unvanı
YEREL HABERLER Malatya TSO'dan Prof. Dr. Sezai Yılmaz’a “Şeref ...
“El Ele Yürüyelim Hep Birlikte” projesi başladı
YEREL HABERLER “El Ele Yürüyelim Hep Birlikte” projesi başladı
Malatya’da kan bağışı çağrısı Malatya Valisi Aydın Baruş: “Kan bağışlarımızı yapalım ve zor durumda bekleyen insanlara çare olalım”
YEREL HABERLER Malatya’da kan bağışı çağrısı Malatya Valisi Aydın ...
Yeşilyurt’ta ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi Çınar: “Yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzu güçlü ve diri tutuyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi Çınar: ...
Otomobil menfeze çarptı: 1’i ağır 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil menfeze çarptı: 1’i ağır 6 yaralı
Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi
YEREL HABERLER Kooperatifçi kadınların bayram mesaisi
Akçadağ’da 2 bin kişilik iftar
YEREL HABERLER Akçadağ’da 2 bin kişilik iftar
Yangında mahsur kalan çocuğu vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Yangında mahsur kalan çocuğu vatandaşlar kurtardı
Malatya'da Sakal-ı Şerif izdihamı
YEREL HABERLER Malatya'da Sakal-ı Şerif izdihamı
Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı
YEREL HABERLER Adres sorma bahanesiyle gelip silahla ateş açtı
Duvarlarında çatlama meydana gelen iş hanı polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Duvarlarında çatlama meydana gelen iş hanı polisi ...
Vali ve başkan masa tenisi oynadı, bakan yardımcısı hakem oldu
YEREL HABERLER Vali ve başkan masa tenisi oynadı, bakan yardımcısı ...
Yapımı devam eden spor tesislerini incelendi
YEREL HABERLER Yapımı devam eden spor tesislerini incelendi
Malatya’ya yeni bir polis evi
YEREL HABERLER Malatya’ya yeni bir polis evi
Arguvan’da kitap okuma etkinliği
YEREL HABERLER Arguvan’da kitap okuma etkinliği
Malatya’da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya’da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 5 kişi ...
Kur’an bülbülleri yarıştı
YEREL HABERLER Kur’an bülbülleri yarıştı
Malatya'da eski ve yeni belediye başkanları iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Malatya'da eski ve yeni belediye başkanları iftar ...
8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü Temizlik yaparken evin penceresinden yere çakılan genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER 8 katlı apartmanın 4'üncü katından düştü Temizlik ...
Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Selçukluların en şaşaalı dönemine ait han 800 yıldır zamana direniyor
YEREL HABERLER Selçukluların en şaşaalı dönemine ait han 800 yıldır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.