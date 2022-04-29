“Almanya’da hemşire olabilmenin yolları anlatıldı

Almanya’da, aylık 2 bin 800 ile 3 bin 200 Euro arasında ücret verilen hemşirelik mesleğini, yurt dışından gelenlerin yapabilmesi için gereken süreç seminer ile anlatıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen Tecrübe Paylaşımı seminerleri çerçevesinde “Almanya’da Hemşire Olarak Çalışmak ister misiniz” konulu seminer gerçekleştirildi. Çevrim içi düzenlen seminere, Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Erman Yıldız, Arş. Gör. Seda Hazar, Arş. Gör. Züleyha Gürdap, Arş. Gör. Ayşe Sülün, özel bir şirketin (Conveey) İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Şenol ve öğrenciler katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan özel şirketinin İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Şenol, Almanya’da yurt dışından gelen hemşireler için hemşirelik süreci hakkında bilgiler aktardı. Şenol, Almanya'da hemşirelik sürecinin dörde ayrıldığını belirterek, “Almanya’da hemşirelik sürecini dil eğitimi, denklik başvurusu, denklik tamamlama eğitimi ve hemşirelik lisansı alımı şeklinde 4 bölüme ayırıyoruz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi ise denkliktir. Dil eğitimi zaten muhakkak olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Alman devletinin belirtmiş olduğu standartlarda en az B2 seviyesinde bir dil eğitiminin alınmış olması gerekiyor. Denklikte, dünyanın neresinde eğitim almış olursanız olun her ülkede mesleğinizi icra edebilirsiniz hemşirelik alanında. Almanya’da hangi hemşirelik eğitimi veren kurumdan mezun olursanız olun aynı eğitimi almış olursunuz. Bu yüzden yurt dışından gelen hemşirelerin kendi ülkelerinde aldığı eğitimin Almanya’daki eğitime denk olması isteniyor” ifadelerini kullandı.

Almanya’da hemşirelik eğitiminin bir meslek eğitimi olarak verildiğini ve 3 yıl sürdüğünü vurgulayan Şenol, Almanya’daki hemşirelik eğitimi ile Türkiye’deki eğitim arasındaki farklılıklara değindi. Şenol, “Teorik ve pratik derslere baktığımız zaman aralarında bir farklılık var. Bu dersin içeriği ya da niteliği ile alakalı değil. Dersin tamamen zamansal olarak farklılıklarından kaynaklanıyor. Yurtdışından gelen hemşirelerin öncelikli olarak bu eksik kalan kısımları tamamlaması beklenir. Denkliğin denklik kurumu tarafından uygun olup olmadığı değerlendiriliyor, eksik kalan dersler varsa bunların tamamlanması için belirli bir süre veriliyor. Bu süre de genel olarak minimum 6 ay maksimum bir yıl kadar uzayan bir süreçtir” şeklinde konuştu.

Şenol, Almanya’daki hemşirelik eğitiminin hemşirelik, çocuk bakımı hemşireliği ve yaşlı bakımı hemşireliği olarak 3 dala ayrıldığını, ancak 2020 yılında bu yasanın değiştiğini ve hemşireliğin tek bir çatı altında toplandığını söyledi. Almanya’da hemşirelerin çalıştıkları hastaneye göre aldıkları maaşların ve çalışma saatlerinin de değişiklik gösterdiğine değinen Şenol, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Almanya’da maksimum 40 saat çalışıyorsunuz. Bazı hastanelerde 38,5 saat ve 38 saat çalışan hastaneler de olabiliyor. Maaşlara baktığımızda ise denklik tamamlama sürecinde hemşire yardımcısı olarak alacağınız maaş brüt olarak 2 bin 200 ile 2 bin 650 Euro arasında değişiklik gösteriyor. Denklik süreciniz tamamlandıktan sonra ise 2 bin 800 ile 3 bin 200 Euro brüt ücretler alabiliyorsunuz.”

Çevrim içi düzenlenen seminer soru cevap bölümünün ardından son buldu.

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