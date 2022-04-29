Battalgazi kahramanlık türküleri ile coştu

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi coşkusuna katkı için etkinlikler devam ediyor. Ezgilerin unutulmaz sanatçısı Eşref Ziya Terzi’nin sahne aldığı “Unutulmaz Ezgiler” konseri hayranlarının yoğun ilgisini gördü

Ezgilerin sevilen ve unutulmaz sanatçı Eşref Ziya Terzi, milli ve manevi duygulara hitap eden ezgileriyle Battalgazililere konser verdi. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen “Unutulmaz Ezgiler” konseri yoğun ilgi gördü. Ramazan ayı için özel olarak hazırlanan konseri ilgiyle takip eden çok sayıdaki izleyici, unutulmaz bir akşam yaşadı. Geçmişten günümüze uzanan parçaları seslendiren Eşref Ziya, “Yemen Türküsü”, “Ağlama Karanfil” ve “Bil Oğlum” gibi sevilen eserlerle dinleyenlerin gönüllerini mest etti. Sevilen sanatçıya hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak Kongre ve Kültür Merkezinde görülmeye değer bir atmosfer oluşturdular. Birbirinden güzel ezgileri Battalgazililer için seslendiren sanatçı Eşref Ziya, Malatya’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



“Battalgazi’de iklim değişikliği yaşadık”

Sanatseverler ile renkli görüntülere sahne olan konserde buluşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yaptığı konuşmada,“Battalgazi’deki vatandaşlarımız ile birlikte Eşref Ziya kardeşimizi dinleyince bizi bir yerden alıp bir yerlere götürdü. Gönüllerimize dokundu, bir iklim değişikliği yaşadık, duygusal anlar yaşadık, sanatçımızın ağzına yüreğine sağlık. Eskimeyen kültürümüzü ve değerimizi bugün yeniden hatırladık. Özellikle insanların bireyselleştiği, kendilerine yabancılaştığı zaman diliminde memleketimize, türkülerimize, ezgilerimize ve edebiyatımıza yabancılaşmamalıyız. Battalgazi Belediyesi olarak bizler inşallah sizlerin sesi olmaya ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Bizim görevimiz Battalgazi’deki vatandaşlarımıza en güzel hizmeti ve gayreti göstermek. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını canı gönülden kutluyorum” dedi.



“Sanatçımızın ağzına ve yüreğine sağlık”

Ezgi sanatçısı Eşref Ziya ile Battalgazi’de güzel bir akşam yaşadıklarını aktaran İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Bugün bu güzel konser programı ile bizleri bir araya getiren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve bizlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçımız Eşref Ziya Terzi’ye teşekkürlerimizi sunuyorum. Zihinlerde kolay kolay çıkmayacak bir konser programı oldu. Sanatçımızın ağzına ve yüreğine sağlık. Tüm hemşerilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konser sonrası Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sanatçı Eşref Ziya Terzi’ye çiçek takdim ederek, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün Tablosunu ve Malatya kayısısı hediye etti.

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