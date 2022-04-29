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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi Kurulu Üyeleri unutulmadı

İHA

Pandemi Kurulu Üyeleri unutulmadı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Dünya Sağlık Örgütü’nün Pandemi ilan ettiği 2020 yılından bu güne kadar tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) salgını ile mücadelede görev alarak önemli çalışmalar yapan Malatya İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Özer ve İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır’a plaket takdim etti.
Valilik makamında gerçekleşen programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Prof. Dr. Ali Özer ve Prof. Dr. Yaşar Bayındır katıldı.
Sağlık ordusunun deneyimli doktorlarından korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ali Özer ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Yaşar Bayındır’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, “Gerek ülkemizin gerekse ilimizin salgın ile mücadelesinde özverili çalışmanız ve üstün gayretiniz ile kararlar alma noktasında tüm topluma yol gösterici oldunuz. Bu salgın ile mücadele edindiğimiz deneyim sayesinde başka salgınlara karşı da sağlık çalışanlarımızın her zaman hazır olduğunu görebiliyorum. Bu da bizlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlıyor. Sizleri tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

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