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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci el otomobil piyasası durgun

İHA

İkinci el otomobil piyasası durgun

Otomobil piyasasında uçan fiyatlar bayram arifesinde beklenen hareketliği de vurdu. Bayram öncesini durgun geçiren oto galericiler, otomobil fiyatlarındaki yüksek artışlarda vatandaşlardan sonra en çok etkilenenler oldu
Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, ikinci el otomobil piyasasında fiyat artışların sürdüğünü belirterek, sektörde bayram öncesi beklenen hareketliğin gerçekleşmediğini söyledi. Bayram öncesinde otomobil piyasasındaki durgunluğun devam ettiğini kaydeden Yalçın, durgunluğun iki önemli sebebinin ise korsan satıcılar ve yüksek fiyat artışı olduğunu da kaydetti. Yalçın,” Bayram önceleri yoğunluk yaşıyorduk bu yıl böyle bir hareketlilik yok. Bunun yegane sebebi fiyatların yüksek olması, fiyatlarda ki artışların devam etmesi. Daha önceleri 7580 bin lira olan araçlar şimdilerde 250 300 bin lira. Ayrıca korsan satıcılar olarak tabir ettiğimiz kesim esnafımızdan çok daha fazla araç satmaktadır. Devletimizden korsan satıcılar için bir an önce önlem almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Fiyat iddiaları sektöre zarar veriyor
Galericiler Sitesi esnaflarından Hikmet Topal ise, ikinci el araçlarda fiyat artışının süreceği iddialarının da sektöre büyük zarar verdiğini aktararak, ''Araç piyasası son derece sıkıntılı, talep yok. Bu durumun sebebi fiyatların yükselmesi. Halen fiyatların artacağı, fiyat artışlarının devam ettiği gibi boş sözler dolaşıyor. Bu söylentiler sektöre zarar veriyor. her yıl bereketli geçen bayram öncelerinde bu yıl henüz araç satışı yapamadık'' diye konuştu.
Galericiler umutsuz
Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Göksel Levent ise otomobil piyasasının önümüzdeki günlerde de hareket beklemediğini anlatarak, ''Maalesef ikinci el piyasasında önceki yıllarda yaşadığımız bayram heyecanı kalmadı. Bir süredir devam eden durgunluk bayram arifesinde de sürüyor. Önümüzdeki günler içinde bir hareketlenmenin olacağını düşünmüyorum” diye konuştu

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