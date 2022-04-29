Malatya sokakları renkleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile kentteki cadde ve sokaklardaki duvarlar üniversite öğrencileri tarafından yapılacak resimlerle renklenecek.

İmzalanan protokol ile İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim gören Güzel Sanatlar Bölümü Resim Öğretmenliği öğrencileri tarafından topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde kent sokaklarındaki duvarlarda sanatsal çalışmalar yapılacak. Çalışmalar ile cadde ve sokaklar daha güzel ve renkli bir görünümü kavuşurken öğrenciler ise bir sorumluluk projesini gerçekleştirmiş olacak.

Protokol imza töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “İnönü Üniversitesi olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok projeyi şimdiye kadar gerçekleştirdik. Eğitim Fakültesi olarak da hocalarımızın nezaretinde öğrencilerimizle hem sosyal sorumluluk çerçevesinde hem de toplum uygulamaları açısından öğrenci toplulukları üzerinden projeler yapıyoruz. Bu projeleri gerçekleştirdiğimiz en büyük paydaşlarımız ise Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Valiliği’mizdir. 2021 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok projemiz oldu. Bugün ki projemiz ise resim bölümü ile “Malatya Renkleniyor” konulu. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği alanlara Doğan Hocamızın rehberliğinde doğa resmi yaparak, şehri güzelleştirmek ve şehre renk katmak istiyoruz. Eğitim fakültemizin bu projesine Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak'' dedi.



“Şehrin hafızasının, kimliğinin ve kent olgusunun öne çıkarılmasında önemli bir proje”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da protokol imza töreni sırasında yaptığı konuşmada sanat ve sanatçının önemine değinerek, “İnönü Üniversitemiz, topluma açık ve toplumun dertleriyle dertlenen, değişimdönüşümle toplumla birlikte gerçekleştiren bir yönetim anlayışını benimsedi. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Biz, Büyükşehir Belediyesi olarak birçok projede üniversitemizle beraber hareket ettik. Arslantepe'nin UNESCO kalıcı kültür listesine alınması noktasında, diğer sosyal kültürel ve eğitim anlamlarında, diğer iş ve işlemlerde üniversitemizle hakikaten yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugün de ‘Malatya Renkleniyor’ projesi çerçevesinde üniversitemiz eğitim fakültesi ile birlikte bir protokol imzaladık. Şehir önemlidir. Şehir herkese açık olandır. Şehir hayatın kendisidir. Şehir insandır. Aynı sokakta zengin ve fakirin aynı havayı teneffüs ettiği, aynı kaldırımda yürüdüğü paylaşımın adıdır şehir. Dolayısıyla şehirde de, şehrin belleğinin, hafızasının korunması noktasında özellikle eğitim fakültelerimizin resim bölümleri ile işbirliği yapılması Büyükşehir Belediyemiz açısından da şehrimizin geleceği açısından da önemli bir proje olduğu kanaatindeyim. Özellikle şehrimizi renklendiriyoruz derken çirkin görüntü kirlilikleri olsun, trafo binaları ve benzeri yerler renklendirilir ve resimler çizilirken özellikle bir tematik olgunun kullanılmasından yana olduk. Battalgazi döneminde de trafo binalarının klasik yapılarının değiştirilip, oranın tematik değerlerini öne çıkararak bir resim anlayışının geliştirilmesi noktasında çalışmalarımız oldu. İnşallah bu duvarların ve diğer alanların renklendirilmesi konusunda yine Malatya'nın kültür değerlerine sahip çıkılması anlamında üniversitemizin de önemli bir görevi ifa edeceğine inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Şehrin belleğine hafızasına ve tematik değerlerine uygun sokak çalışmaları yapıldığı zaman şehir bir anlam ifade eder. Aksi takdirde belleğini, hafızasını yitirmiş bir şehrin şehir olma olgusu şehirden çok uzaktır. Şehir bir insan gibidir. Hafızası belleği ve kimliği olmayan şehir bir şehir değildir. Bizler şehrimizin kültürel miraslarının günümüze ve geleceğe aktarılması noktasında sanatla duvarları renklendirilirken de şehrin tematik değerlerinin ve kültürel öğelerini öne çıkararak resimlendirmenin tercih edilmesi, hem şehirdeki hafızanın ve birliğinin güçlenmesi anlamında, hem şehir kimliğinin ortaya çıkarılması noktasında ve hem de kent olgusunun öne çıkarılması anlamında önemli bir proje olduğu kanaatindeyim'' diye konuştu.

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