Malatyalı sporcu İrem’in Avrupa şampiyonası heyecanı

Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, modern pentatlon spor dalında en iyi Türkiye derecesine sahip olarak Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Modern Pentatlon Milli Takımı'nın Malatyalı Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, başarılı olan İrem Su Kocaoğlan’ı tebrik etti. Pelit, “24 Nisan 2022 tarihinde yapılan ulusal sıralama ve performans gelişim yarışları sonucunda İrem Su Kocaoğlan Triathle U15 kategorisinde (yüzmekoşuatış) toplamında Türkiye 1.'si oldu. Aynı zamanda kombinasyon (koşu ve atış) derecesiyle Bursa ve Ankara illerinde yapılan 3 yarışın sonucunda kombinasyonda en iyi Türkiye derecesine sahip oldu. Şu an için rekor İrem kızımızda. Bu da ayrıca mutluluk veriyor. Yine aynı zamanda triathle branşında en yüksek puanı da kendisi almış oldu. Bu sonuçla beraber Avrupa kupasına gitme hakkını kazanarak milli takımda ülkemizi temsil edecek” ifadelerini kullandı.

Pelit, Malatyalı sporcu Barış Aydın’ın ise milli takımı çok az bir puan farkıyla kaçırdığına dikkat çekerek, “Diğer sporcumuz Barış Aydın ise milli takımı çok az bir puan farkıyla kaçırdı. Buna çok üzüldük. Ama bunu telafi edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.