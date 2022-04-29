Başkan Bülbüloğlu’ndan bayramı mesajı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, üye ve vatandaşların Ramazan Bayramı kutladı.

MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bülbüloğlu, mesajında “Milletçe, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz.Birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ı, bütün coşkusuyla yaşamanın ve bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bülbüloğlu mesajında ''Bayramlar, insani ve dini hassasiyetlerle ihtiyacımız olan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Ramazan Bayramında, başta anne ve babalarımız, eşimiz, akrabalarımız olmak üzere tüm dostlarımızı ve komşularımızı unutmamalıyız. Onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz. Çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere, gazilerimize ve aziz şehitlerimizin ailelerine de kucak açmalıyız.

Bu düşüncelerle, Aziz Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı

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