İnönü Üniversitesi, dünya sıralamalarındaki başarısını artırmaya devam ediyor

Malatya İnönü Üniversitesi dünyadan birçok üniversiteyi geride bırakarak en nitelikli yükseköğretim kurumlarının arasına girdi.

Dünya üniversitelerini çeşitli kategorilere göre sıralayan uluslararası sistemlerden THE (The Times Higher Education) ve SCImago’nun (The SCImago Institutions Rankings) 2022 yılı için yaptığı sıralamalarda, Malatya İnönü Üniversitesi dünyadan birçok üniversiteyi geride bırakarak en nitelikli yükseköğretim kurumlarının arasına girdi. İnönü Üniversitesi THE’nın 2022 yılı sıralamasında Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisinde dünya ortalamasının üzerinde bir puan alarak 101200 bandında yer alırken, SCImago’nun yaptığı son sıralamada ise Araştırma, İnovasyon ve Sosyal Etki kategorilerinde dünyada ilk 500 üniversite arasına girmeyi başardı.

İnönü Üniversitesi THE’nın sıralamasına girerek önemli bir konuma ulaştı

THE’nın yayımladığı sıralama listelerine 2022 yılında giren İnönü Üniversitesi, aynı zamanda kuruluşun Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri çerçevesindeki 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin 11’inde değerlendirildi. Buna göre İnönü Üniversitesi Erişilebilir ve Temiz Enerji kategorisinde dünya ortalamasının oldukça üstünde bir puan alarak bu sıralamada 101200 bandına girmeyi başardı. Green Metric (Dünya Yeşil Kampüs) Sıralamalarında ilk 500’de yer alarak dünyada 310. sırada bulunan ve International Achievements Research Center (IARC) tarafından “Üniversite Kampüsü” kategorisinde “2021 Yılının Üniversitesi” seçilen İnönü Üniversitesi, THE’nın sıralamalarındaki bu başarısıyla Yeşil Kampüs çalışmalarındaki kararlılığını ve başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Yoksulluğa Son ve Temiz Su ve Sıhhi Koşullar (Sanitasyon) kategorilerinde dünyadan birçok üniversiteyi geride bırakan İnönü Üniversitesi, bu kategorilerdeki sıralamalarda ilk 401600’lük dilime girerek dünya üniversiteleri arasında yer aldı. Değerlendirme sonucunda İnönü Üniversitesinin küresel ölçekte birçok yükseköğretim kurumunu geride bıraktığı bir diğer alan ise 601+ bandında yer aldığı Sağlık ve Kaliteli Yaşam oldu.

Ayrıca İnönü Üniversitesi Türkiye’den değerlendirilen 58 üniversite arasında yer alırken dünya ölçeğindeki genel sıralamada 8011000 aralığında bulunarak uluslararası sıralamalarda önemli bir potansiyel taşıdığını ortaya koydu.

İnönü Üniversitesi, 2022 yılında bir önceki yıla göre 72 sıra yükseldi

SCImago’nun 2021 yılı sıralamasında genel kategoride dünya üniversiteleri arasında 787’nci sırada yer alan İnönü Üniversitesi, 2022 yılı sıralamasında ise değerlendirmeye giren üniversite sayısı artmasına rağmen 72 sıra yükselerek 715’inci oldu. Araştırma, İnovasyon ve Sosyal Etki kategorilerinde ilk 500’ün içinde yer alan İnönü Üniversitesi özellikle İnovasyon kategorisinde geçen yıl 513’üncü iken bu yıl 92 sıra yükselerek dünyada 421. oldu.

Sistemin bilimsel alanlara göre yaptığı sıralamalarda ise İnönü Üniversitesi dünya genelinde Diş Hekimliği ve Yeryüzü Bilimleri alanlarında ilk 500 üniversite arasında yer alırken Mühendislik alanında 505’inci, Enerji alanında ise 517’inci oldu. İnönü Üniversitesi ayrıca Tarım ve Biyoloji Bilimleri, Mühendislik, Enerji ve Matematik alanlarında bir önceki yıla göre önemli düzeyde yükseliş gösterdi.

