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Malatya’nın Pütürge ilçesinde kurt, 9 keçiyi telef etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Meşedibi köyünde meydana geldi. İbrahim Erol'a ait 9 keçiyi kurt telef etti. Gece saatlerinde ahıra giren kurdun saldırısı sonrası telef olan hayvanlar, gün aydınlanınca fark edildi.

İbrahim Erol mağdur olduğunu söyledi.

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