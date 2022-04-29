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Karaciğer komasına giren belediye başkanı sağlığına kavuştu

DHA

Karaciğer komasına giren belediye başkanı sağlığına kavuştu


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)AYDIN'ın Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, girdiği karaciğer koması nedeniyle ambulans uçakla getirildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapılarak sağlığına kavuştu.
Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, aniden rahatsızlanarak karaciğer komasına girdi. Başkan Dinçer, yakınlarının yaptığı görüşmeler sonucunda ambulans uçak ile 10 Şubat'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü'ne getirildi. Burada yapılan ilk tespitlerde karaciğer komasında bulunduğu, böbrek, karaciğer ve akciğerinin fonksiyonunu yerine getirmediği belirlenen Dinçer'e ameliyat ile karaciğer nakli yapıldı. Gerçekleştirilen ameliyatın ardından ise solunum aygıtı ve diyaliz makinesine bağlı olarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dinçer, sağlığına kavuştu.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Enver Salih Dinçer'in şuuru yarı kapalı vaziyette geldiğini belirterek, "Mustafa Kaya, donör olarak karaciğerini verdi. Karaciğer başkanımıza başarılı bir şekilde nakledildi. Uzun bir hastane bakım süreci oldu. Şimdi de mutlulukla şifa ile taburcu ediyoruz" dedi.
Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Dinçer'in hastaneye komada getirildiğin, anlatarak, şunları söyledi:
"Hastanın bize gelişi oldukça sıkıntılı ve sorunlu bir süreçti. Bir karaciğer koması halinde akciğeri, böbrekleri ve karaciğeri tamamen fonksiyon dışı kalmış bir vaziyette ambulans uçakla 10 Şubat'ta başvurdu. Geldiği zaman, bir transplantasyon ameliyatını kaldıramayacak kadar tolere edemeyecek kadar ağır bir hastalık tablosu mevcuttu. Hastanemizin tüm birimleriyle özellikle reanimasyon grubuyla bu akciğerler her ne kadar koronavirüs testi defalarca negatif çıkmasına rağmen bir Covid hastalığı gibiydi ve akciğeri tamamen devre dışı gibi bir pozisyondaydı. Geldiğinden kısa bir süre sonra da regülatöre yani solunum aygıtına bağlamak zorunda kaldık. Acaba biraz toparlayıp öyle mi ameliyata girebilir diye şartları zorladık. Ama biraz daha beklesek kaybedeceğimiz bir tablo oluşmuştu. Bütün riskleri göze aldık. Daha sonra bir canlı vericili karaciğer naklini 17 Şubat'ta gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası da yoğun bakımda uzunca bir süre trakeostomi ile gitti. Mekanik regülatör desteği aldı. Böbrekleri devamlı 24 saat devam eden diyalizle çalıştırmak zorunda kaldık. Çok uzunca bir süre geçti. Ama gelinen noktada akciğerleri normal nefes alıyor. Böbrekleri normal çalışıyor. Karaciğer iyi. Kendisi de artık ayakta yürümeye başladı."
'17 ŞUBAT 2022 MALATYA BENİM İKİNCİ DOĞUM YERİM'
İkinci doğum yerinin Malatya olduğunu belirten Dinçer, "Benim için ikinci bir hayat başlıyor. 16 Ekim 1973 Çin'e doğumluyum. İkincisi de 17 Şubat 2022 Malatya benim ikinci doğum yerim. İkinci vatanım oluyor. Hocam burada olduğu sürece bol bol kontrollere geleceğim. Sadece kontrol değil geldik mi Malatya'yı gezeriz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-04-29 20:02:04

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