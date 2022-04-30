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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsim şartları bu yıl fidancıları zora soktu

İHA

Mevsim şartları bu yıl fidancıları zora soktu

Bu yıl uzun süren kış mevsimi fidan üreticilerini zora soktu. Malatya’da bu yıl kayısı fidanı dışında fidanlar yok denecek kadar az satıldı.
Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi, ardından bastıran sıcak nedeniyle fidanların çiçek açtığını ve dolayısıyla çiftçinin fidan dikmeden uzak durduğunu bildirdi. Yumrutepe, “İlkbahar döneminde fidanlarımız elimizde kaldı. İklimden dolayı biraz zorlandık. Mevsimlerden dolayı işlerimiz olumsuz oldu. Kar yağışı ve yağmurdan dolayı iş yapamadık. Bu sene sıkıntılı bir döneme girdik” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de ilk ve tek fidan sitesinin sadece Malatya’da geçtiğimiz günlerde hizmete sunulduğunu hatırlatan Yumrutepe, “Malatya Şehir Mezarlığı yanında Fidancılarımız bir arada yeni işyerlerimiz hizmete sunuldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ teşekkür ediyoruz Malatya’mıza yakışan bir yer oldu” şeklinde konuştu.
Türkiye Fidan Üreticiler alt birliği üyesi Malatyalı Fidancı Esnafı Mustafa Turan ise “Malatya’mıza yakışan yeni fidan pazarındayız. Türkiye ‘de tek fidan sitesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Site ‘de 34 iş yeri var. Peyzaj ve fidancılar işletmecisi olarak hizmet veriyoruz. Türkiye’de ilk ve tek fidancılar sitesi olarak Türkiye, bölgeye ve Malatya’mıza hitap ediyor” dedi.
Bu yıl Kayısı fidanı dışında pek fidan satamadıklarını, bunun da kış mevsiminin geç sürmesinden kaynaklandığına dikkat çeken Turan, “Kayısı fidanları haricinde sıkıntılar yaşadık. Mevsim şartlarının zor geçmesiyle beraber mevsim gecikmesiyle ve havanın ısınması ağaçların açmasıyla beraber satış noktasında sıkıntılar yaşadık. Malatya’mızda Fidan sitesinde sadece Kayısı fidanlarımız satıldı” şeklinde konuştu.

Dona karşı çatal oğlu kayısı fidanları önerisi
Kayısı tomurcuk ve çiçeklerinde hemen hemen her yıl don hasarı meydana geldiğini hatırlatan Turan, “Malatya’mızda ova bölgesinde birçok yıl kayısı tomurcuklarının yanması meydana geliyor. Bu yıl da don zararı oldu. Fidan sitesi esnafı olarak hangi çeşitler dondan az etkilenir diye Arge çalışması yapıyoruz. Özelikle ova bölgelerine çatal oğlu kayısı fidanlarını dikmelerini çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Bölgeyi gezdiğimiz zaman çatal oğlu kayısılarının yanmadığı ve meyvelerinin olduğunu görüyoruz. Yüksek bölgelere da, kaba aşı ve Hacı Halil oğlu kayısılarını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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