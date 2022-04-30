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Başkan Özcan'dan kayısı üreticilerine destek çağrısı Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: "Kayısı üreticilerimizin yaşamış olduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması için destek bekliyoruz”

İHA

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret eden Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kayısıdaki don hadisesiyle ilgili bilgi aldı.

Başkan Özcan'dan kayısı üreticilerine destek çağrısı Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: "Kayısı üreticilerimizin yaşamış olduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması için destek bekliyoruz”

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret eden Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, kayısıdaki don hadisesiyle ilgili bilgi aldı.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, zirai don nedeniyle mağduriyet yaşayan üreticiler için destek istediklerini belirterek, “Malatya’daki kayısı üreticilerimizin yaşamış olduğu bu sorun ve sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de dile getirilerek üreticinin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırılması için destek istiyoruz” dedi.
Başkan Özcan, zirai don nedeniyle kayısı üreticilerinin mağduriyet yaşadığını ifade ederek, “Nisan ayı içerisinde özellikle kayısının meyve bağlama dönemi dediğimiz çağla döneminde ayın 13’ünü 14’üne bağlayan gün şiddetli bir soğuk hava dalgası ve beraberinde de bir zirai donla karşı karşıya kaldık. Son 15 gündür bütün Malatya özellikle bu konuyla ilgili çok üzüntü içerisinde. Bütün üreticilerimiz yaşamış oldukları bu mağduriyetin de özellikle kısa bir süre içerisinde yaraların sarılması konusunda kamuoyunda her fırsatta bütün siyasi partilerimize başta iktidar partimizin temsilcilerine daha sonra da muhalefet partimizin temsilcilerine ifade etmeye çalışıyoruz. Malatya’daki kayısı üreticilerimizin yaşamış olduğu bu sorun ve sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de dile getirilerek üreticinin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırılması için destek istiyoruz” şeklinde konuştu.
İklim değişikliği nedeniyle bölgedeki risklerin arttığını ve üreticinin mağduriyet yaşadığını belirten Özcan, TARSİM’in uygulamış olduğu sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Bu yıl kuru meyve gurubunda kuru kayısı ihracatında Türkiye 1’incisi olduk”
Ticaret Borsası olarak son yıllarda kayısıda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Özcan, “Malatya Ticaret Borsası olarak son yıllarda kayısıda da önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 2020 yılında kuru kayısıda lisanlı depoculuğu hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ürüne müdahale alımları kararı 2020 yılının Temmuz ayında başladı. Şuanda ihracatta çok önemli bir noktadayız. Bu yıl kuru meyve gurubunda kuru kayısı ihracatında Türkiye 1’incisi olduk” ifadelerini kullandı.

Don hadisesi afet çerçevesinde ele alınmalı
Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Malatya’nın önemli geçim kaynağı olan kayısının iklim değişikliğinden dolayı don vurması ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Malatya’mızın en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi kayısı ama bu süreçte özellikle geçtiğimiz zaman zarfı içerisinde yaşanan iklim değişikliğinden de kaynaklı olarak don hadisesi, kayısı üreticilerimizin ciddi anlamda büyük mağduriyetler yaşamasına sebebiyet doğurmuştu. Olağan süreçte ciddi sorunlarla boğuşan kayısı üreticilerimizi ekstra bir yükün altında bırakma noktasına getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulda kayısı üreticilerimizin yaşadığı sorun ve problemlerin hükumet tarafından ele alınması, hükumetin kayısıcılara sahip çıkması ve yaşanan mağduriyetleri giderebilmek bakımından yaşanan don hadisesinin de afet bölgesi çerçevesine alınmak suretiyle meselenin ele alınması. Çiftçilerimize ve üreticilerimize gerekli desteklerin mutlaka sağlanması gerekir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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