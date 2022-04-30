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Yesilyurt’ta yol hizmetlerine önem Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Hızlı, kaliteli ve güvenli bir ulaşım için canla başla çalışıyoruz”

İHA

Tecde Mahallesi'nde gerçekleşen yol yenileme hizmetlerini inceleyen Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kış ayındaki aşırı yağışlardan dolayı yıpranan ve bozulan tüm yollarımızı baştan aşağıya yenileyerek araç ve yaya trafiğindeki kalite standardını artırıyoruz" dedi.

Yesilyurt’ta yol hizmetlerine önem Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Hızlı, kaliteli ve güvenli bir ulaşım için canla başla çalışıyoruz”

Tecde Mahallesi'nde gerçekleşen yol yenileme hizmetlerini inceleyen Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kış ayındaki aşırı yağışlardan dolayı yıpranan ve bozulan tüm yollarımızı baştan aşağıya yenileyerek araç ve yaya trafiğindeki kalite standardını artırıyoruz” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tecde Mahallesi'nde yol yenileme hizmetlerini inceledi. Burada açıklama yapan Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin tüm yaşam alanlarında 2022 Yılı Yatırım Programına alınan çalışmaları aksatmadan sürdürdüğünü ifade etti.
Çınar, “Yeşilyurt’umuzun bütün bölgelerinde havaların ısınmasıyla birlikte 2022 Yılı Yatırım Programına aldığımız imar yolu açma, yol genişletme, sıcak asfalt ve sathi kaplama öncesi alt yapı çalışmaları, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Kış ayındaki yağışlar ve soğuk havadan dolayı bozulan ve yıpranan yollarımızdaki eksiklikleri gideren ekiplerimiz, hemşerilerimize standardı yüksek, güzel ve akıcı yollarda yolculuk yapma imkânı sunuyorlar” diye konuştu.

Kaliteli, güzel ve modern bir yaşamın temelinde konforlu, sağlıklı ve güvenli yolların olduğunu hatırlatan Çınar, “Pandeminin etkisinin hızla yitirmesi, normal hayat koşullarına dönmemizle birlikte özellikle yaz ayında ilçemizin tüm bölgelerinde ciddi bir hareketlenme bekliyoruz. Kırsal bölgelerimizde, bağ ve bahçe alanlarında, mesire ve park alanlarımız ile tarım arazilerimizde ki araç yoğunluğunu hesap ederek yollarımızın kaliteli ve akıcı olması için şimdiden gereken tedbirleri alıyoruz, var olan eksiklikleri gideriyoruz. Yurt içi ve yurt dışından kentimize gelecek olan misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak, güzel yollarda yolculuk etmelerine imkân tanımak için de için yollarımızın kalite standardını artırmaktayız. Eksikleri giderilen yollarımızı tam kaplamalı fınısherli sıcak asfalt ile buluşturup modern bir görüntüye ulaştırıyoruz. Belirlediğimiz plan ve program çerçevesinde 82 mahallemizin tamamındaki ulaşım ağındaki eksiklikleri kalıcı, güçlü ve nitelikli yatırımlarımızla giderip, yollarımızın daha güvenli ve daha sağlıklı olmasını sağlayacağız. Asfalt dönemimizdeki her günümüzü dolu dolu geçirip, bir günümüzü bile boş geçirmeden 7/24 ulaşım ağımızın standardını yükseltmek adına sahada olacağız, ekiplerimiz bir nevi arı gibi çalışacaklar. Hızlı, kaliteli ve güvenli bir ulaşım için var gücümüzle çalışıyoruz. Ramazan ayı ve sıcak havaya rağmen özverili bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve iyi çalışmalar diliyorum” şeklinde konuştu.
Tecde Mahallesi sakinleri de mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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