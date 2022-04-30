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MİMDER üyeleri SMA hastası çocuğa duyarsız kalmadı

İHA

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) üyeleri, daha önce Eyüp Çınar Altuntaş, Talha Çınar da olduğu gibi SMA hastası Destan Duru Evren'e yardım ve destek konusunda duyarsız kalmadı.

MİMDER üyeleri SMA hastası çocuğa duyarsız kalmadı

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) üyeleri, daha önce Eyüp Çınar Altuntaş, Talha Çınar da olduğu gibi SMA hastası Destan Duru Evren'e yardım ve destek konusunda duyarsız kalmadı.
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu’nu, SMA hastası kız çocuğunun babası Hasan Evren dernek binasında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bülbüloğlu, “Dernek üyelerimiz ile birlikte Malatya’da yaşayan SMA kas hastalığıyla mücadele eden çocuklarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Dernek olarak toplumsal duyarlılığı göstererek daha fazla güç birliği ile SMA hastası olan çocuklarımıza sahip çıkma adına yardımlarda bulunduk” dedi.
Başkan Bülbüloğlu, “Şuan da son olarak SMA hastası olan Destan Duru Evren kızımıza değerli üyelerimiz ile güç birliği içerisinde taşın altına elimizi koyarak destekte bulunduk. Destan Duru Evren kızımızın ihtiyacı olan paranın şu anda yüzde 72’sinin tamamlandığını öğrendik. Bizler de bu eksiği kapatma ve çağrıda bulunma anlamında Mübarek Ramazan ayında yardım ve destekte bulunmak istedik. Üyelerimize yaptığımız çağrı neticesinde yaklaşık 10 gün içerisinde Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) olarak üyelerimizin katkısıyla 80 bin TL destekte bulunduk. Kızımız Destan Duru Evren için toplanan parayı hesaba yatırdık. Derneğimizi ziyaret eden kızımızın babası Hasan Evren ile istişarelerde bulunduk. Biz örnek olduk, başka STK’lar da yardım yapmalıdır. Malatya’daki STK’larımıza, belediyelerimize, yerel yöneticilerimize, milletvekillerimize ve bütün Malatya ile İstanbul’da yaşayan iş adamlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımız bir an önce neticelenir inşallah. Çünkü fazla zamanımız yok. Gün içerisinde yavrumuz kaslarını kaybetmeden, hastalığı ilerlemeden tedavi ettirelim. Eğer birlik beraberlik sağlarsak çok kısa sürede bu paranın toplanacağına eminim. Malatya halkı duyarlıdır ve sahip çıkacaktır inşallah” diye konuştu.

SMA hastası kız çocuğunun babası Hasan Evren ise evladının sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, evladının ellerinden kayıp gitmemesi için Malatya halkını duyarlı olmaya davet etti. Baba Hasan Evren “MİMDER Başkanı Mehmet bey ile konuyu paylaşınca kendileri dernekleri üzerinden yardım kampanyası başlattı. Allah razı olsun. MİMDER olarak büyük bir etkileşim sağlamak istedi. Allah bin kere razı olsun MİMDER Başkanı ve üyelerinden. Elimizden tutan büyük STK’lardan biridir. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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