Battalgazi’de hurda ve atık kağıt toplayıcıları kayıt altında

Battalgazi Belediyesi, Malatya Valiliği’nin hurda ve atık kağıt toplayıcıları konusunda yayımladığı genelge çerçevesinde ilçede geçimini kağıt toplayıcılığı ile sağlayan 315 kişiyi kayıt altına alındı.

Battalgazi Belediyesi tarafından halkın huzur ve güvenliği için ilçede hurda ve atık kağıt toplayıcılarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde Malatya Valiliği’nin yayınladığı genelge çerçevesinde ilçe genelinde 315 hurda ve atık kağıt toplayıcısını kayıt altına aldı. Ekipler tarafından toplayıcılara kimlik tanıtım kartı ve yelek teslimi gerçekleştirildi. Hurda ve atık kağıt toplayıcıları, Battalgazi’de 08.00 ile 20.00 saatler dışına çıkamayacak, toplama esnasında yelek ve tanıtıcı kimlik kartı taşıyacak.

Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası'nda kağıt toplayıcılarına yelek ve tanıtıcı kimlik yaka kartlarını teslim eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu uygulamayla ilçede huzur ve güven ortamının daha fazla arttırılacağını belirttiler. Toplayıcıların müracaatları Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne halen devam ederken, bu uygulama ile toplayıcıların çevreye zarar vermelerinin önüne geçilecek.

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