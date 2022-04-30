Darende’de hatim teravih dualarla tamamlandı

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Malatya’nın Darende ilçesinde hatim ve dualarla son teravih tamamlandı.

Darende ilçesinde Ramazan ayı ile birlikte başlayan teravih namazları bu gece kılınan son teravih namazı ile tamamlandı. Merkez Mehmet Fevzi Erdem camisinde kılınan son teravih namazına Hulusi Efendi Erkek Yatılı Hafızlık Kursu öğrencileri de katılırken, İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar’ın hatim ve duaları ile son teravih namazı eda edildi.

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