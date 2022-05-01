Malatyalı 2 yüzücüden 2 madalya

Uluslarası yüzme şampiyonasına katılan Malatyalı iki milli yüzücü Burcunaz Narin, yüzme 200 metre serbest de birinci olarak altın madalyanın, Tuna Erdoğan ise 800 metredeki ikincilik ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yunanistan Selanik’te 29 Nisan 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen İnternational Swimming Meet Makedonoikio Yarışmalarında Malatya’dan katılan sporcular Burcunaz Narin, yüzme 200 metre serbest de birinci, Tuna Erdoğan ise 800 metrede ikinci oldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, milli sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, ''Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum'' dedi.

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