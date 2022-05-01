Başkan Özcan’dan bayram mesajı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yayımladığı mesaj ile İslam aleminin bayramını kutladı.

MTB Başkanı Ramazan Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Bayramların yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştiği, kırgınlıkların sona erdiği özel ve müstesna günler olduğunu belirten Özcan, Ramazan Bayramı'nın tüm dünyada barış ve huzura vesile olmasını diledi. Pandeminin gölgesinde geçen iki yılın ardından Ramazan ayını bir arada geçirmenin sevinç ve huzuruyla bayramın karşılandığını vurgulayan Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar milli birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, dargınların barıştığı, mutlulukların paylaşıldığı çok özel günlerdir. Ramazan Bayramı’nı bu sene tüm sevdiklerimizle ruhuna en uygun şekilde kutlayacak olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, aynı inanç, tarih ve kültürle birbirine bağlı toplulukların müşterek sevinç ve mutluluk günleridir. Gönüller arasında sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağları kuran, bizi biz yapan en büyük değerlerimiz olan bayramlarımız yardımlaşma ve dayanışma duygularının da pekiştiği müstesna zaman dilimleridir. Bu bayramda da dargınlıkları geride bırakarak, birbirimize daha çok sarılmalı ve toplum olarak kenetlenmeliyiz. Bayramda büyüklerimizin gönüllerini alalım, çocuklarımızı sevindirelim ve bayram sevincini hep birlikte yaşayalım. Toplumları güçlü kılan, fertlerini bir arada tutan bağların sağlamlığıdır. Bağların sağlam olması ise kuşkusuz insanların birbirine karşı hoşgörü içerisinde olması, birbirini sevmekten asla vazgeçmemesidir. En büyük zenginlik sevgidir. Zorda olana, darda olana imkanlarımız nispetinde yardım elimizi uzatalım, mutluluğumuzu paylaşarak artıralım. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için zorlukların, savaşların geride kalmasına vesile olmasını temenni ediyor, hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

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