İş insanı Reşat Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

MALATYA, (DHA)Faik Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Rabbim, kıymetli hemşerilerimi daha nice huzur dolu Ramazanlara kavuştursun" dedi. Malatya'da hayırseverliği ile bilinen ve birçok sosyal proje ile adından söz ettiren eğitim gönüllüsü iş insanı Reşat Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında "Rahmet pınarından içerek başladığımız Ramazan ayını, mağfiret köprüsünden geçerek yürüdük ve kurtuluşla müjdelenerek tamamladık" ifadelerine yer verdi.Erdoğan mesajını şöyle sürdürdü:"Cenabı Allah oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı Dergâh-ı İzzetinde kabul buyursun. Rabbim, kıymetli hemşerilerimi daha nice huzur dolu Ramazanlara kavuştursun. Her Ramazan´ın sonunda kurtuluşla müjdelenen kullarından eylesin. Bütünleşme, sevgi ve dayanışma vesilesi olan bayram, kin ve nefret kapılarının kapandığı, gönül kapılarının ise açıldığı, insanların birbirlerini yüreklerine sardıkları gündür. Bayram günlerinde muhabbet yüreklerden taşar; ses olur, nefes olur, bedende hareket olur. Kırgınlık, husumet, acı ve gözyaşı elbiseleri çıkarılır, muhabbetin ateşine atılır. Dostluklarımız baki, sevgilerimiz daimi sevinçlerimiz coşkulu olsun. Gül yüzlü gönlü zengin hemşerilerim. Dileğim odur ki kalplerinizde muhabbet, evlerinizde huzur, yanı başınızda sevdikleriniz eksik olmasın. Çocuklarınızla ve sevdiklerinizle birlikte yüzünüz her daim gülsün. Bayramınız mübarek, gönül kapınız her daim açık olsun." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez DHA

2022-05-01 14:28:22



