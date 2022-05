Başkan Demez’den 1 Mayıs mesajı

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez 1 Mayıs mesajında, bu anlamlı günün, dayanışma ve birlikte çalışma kültürünün bir miladı olmasını diledi.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle masaj mesaj yayımladı.

Demez,” 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Türkiye'de de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır ve o günden beri kutlanmaya devam etmektedir.

Bu günün esas amacı, dünyanın her yerinde işçi sınıfının ve emeği ile geçinenlerin her türlü sömürüye ve üreteni ürettiğine yabancılaştıran kapitalist sisteme karşı birlik, mücadele ve dayanışmadır.

Çalışanların yüz yıllarca süren, büyük bedeller ödenen mücadelesi ile elde edilen ekonomik ve demokratik kazanımlarının korunması bu gün daha da önem kazanmaktadır.

İşçi ve emekçilere karşı yapılan her türlü ayrımcılığa, ötekileştirmeye, baskılara ve yasaklamalara karşı barış, demokrasi, eşitlik için gerekli tüm hukuksal tedbirleri alarak hukukun en etkin şekilde kullanılması için bizler avukatlar olarak işçi ve emekçiler ile omuz omuza büyük emekler vermekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Emeğe ve çalışan haklarına saygının demokratik kültürün, çalışma hayatının daha iyi standartlara kavuşturulması toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsuru olduğuna dikkat çeken Demez, “ İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, kayıt dışılık ile mücadele edilmesi, kadın istihdamının artırılması ve sosyal diyalog esas alınarak çalışma yaşamının geliştirilmesi devlet, işçi ve işveren kesimlerinin işbirliği yapması gereken en önemli konulardır. Dünya genelinde kutlanan bu anlamlı günün, dayanışma ve birlikte çalışma kültürünün bir miladı olmasını diliyor, sürdürülebilir, kapsayıcı, adil, insan odaklı ve insana yakışır politikaların geliştirilmesini sağlamak için herkesi katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Malatya Barosu olarak, işçilerin ve çalışanların birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlarken, her zaman emeğin ve ezilenlerin safında olduğumuzu, adaletin tecellisi için gerekli tüm çalışmaların yapılmakta olduğunu tüm halkımıza saygı ile duyururuz” şeklinde mesajını tamamladı.

