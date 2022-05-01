Malatya’da çarşı ve pazarda bayram hareketliliği

Malatya’da Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik yaşandı. Vatandaşın bayram alışverişi ise esnafın yüzünü güldürdü.

Malatya’da Ramazan Bayramına saatler kala çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Yüzlerce vatandaş bayram alışverişi için çarşı ve pazarın yolunu tuttu. Vatandaşların bayram alışverişleri için tercih ettiği Yeni Cami, Akpınar Meydanı ile Bakırcılar Çarşısı'nda yoğunluklar yaşandı. Vatandaşlar bütçelerine uygun alışveriş yaparken özellikle kıyafet tercihlerinin daha çok tercih edildiği gözlendi.

Alışverişlerde çocukları da ihmal etmeyen vatandaşlar fiyatların makul olduğunu belirtirken, esnaf ise bekledikleri iş yoğunluğunun birkaç gündür gerçekleştiğini belirterek yoğunluğun bayram sonrası da devam etmesi temennisinde bulundu.

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