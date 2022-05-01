MHP'li İzzet Gören‘den Ramazan Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Malatyalı İşadamı İzzet Gören, bayramların milli ve manevi değerlerin pekişmesine vesile olan müstesna ve özel günler olduğunu söyledi.

MHP'li İzzet Gören, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını ifad eden Gören, "Bayramlar, milletlerin ve ümmetlerin tarihindeki önemli gün ve olayların zamanı gelince milletlerce ve ümmetlerde coşku ve sevinç içerisinde kutlanılan günlerdir. İdrak etmekte olduğumuz Ramazan Bayramı da bu müstesna günlerden bir tanesidir. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden olan bayramlar, sılai rahim açısından da özel günlerdir. Böyle bir günün, milletimiz, İslam âlemi ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyor, tüm hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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