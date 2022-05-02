Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

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Malatya'da yaşayan şehit aileleri, Ramazan Bayramı’nın ilk günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü Malatya’da şehitlik ziyaretinde duygusal anlar hakimdi. Bayram namazının ardından sabah erken saatlerinde Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan Şehitlikte, bu bayramda buruk geçti. Şehit yakınlarının ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı. Aileler, şehitlerin mezarı başında Kur’anı Kerim okuyarak, dualar etti.

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Jandarma Komutanı Ercan Altın da Bayramı’nın birinci gününde şehitliği ziyaret edip, dua ettiler.

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