Başkan Demez'den bayram mesajı

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında Bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren günler olduğuna dikkat çeken Başkan Demez, "Kıymetli Malatyalı hemşerilerimiz, saygıdeğer meslektaşlarımız ve değerli basın mensuplarımız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Mübarek Ramazan ayı ardından, bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın tatlı heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz. Bayram sevinçtir, mutluluktur. Hayatı huzura dönüştüren, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren özel ve güzel günlerdir. Bu müstesna günlerin, sevinç ve mutluluklarımızı paylaşarak artırmamıza, milli ve manevi birliğimizin en üst seviyede yaşanmasına, dostluklarımızın tazelenmesine vesile olmasını diliyoruz. Bayramlar toplum şuurumuzun derinleştiği, zamanın en kıymetli duraklarındandır. Bayram coşkusuyla manevi bilincimiz yenilenir, birlik ve beraberlik duyguları pekişir. Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bu duygularla, Malatya Barosu olarak başta hemşerilerimiz ve meslektaşlarımız olmak üzere, Aziz Milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik ederiz. Bayramın kalplerimizi coşturması, umutlarımızı yeşertmesi , ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına; adalet, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerimizle, Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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