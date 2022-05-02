Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Burak Fırat (41), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Bahri Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Fırat yönetimindeki 44 ADD 463 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sıkıştığı araçtan çıkarılan Burak Fırat'ın, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-05-02 14:24:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.