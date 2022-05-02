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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar’dan şehitlik ziyareti

İHA

Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar’dan şehitlik ziyareti

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya Şehit Mezarlığındaki Şehitliği ziyaret ederek, vatan ve bayrak uğrunda şehadet şerbeti içen şehitler için dua etti.
Duygulu anların yaşandığı ve duaların okunduğu şehitlik ziyaretinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şehit mezarlarına karanfiller bırakarak, şehit aileleri ile tek tek bayramlaştılar. Vatanın varlığı, bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna şehit düşen bütün şehitleri ve ebediyete irtihal etmiş gazileri minnet ve saygıyla yad ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ''Ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını hiçe sayarak şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimizin yanı sıra hayatını kaybeden bütün gazilerimize öncelikle Allah’tan rahmet diliyorum, aziz milletimize ve çok değerli aile mensuplarına baş sağlığı dileklerimi paylaşıyorum. Şehit ve gazilerimiz bizim en değerli varlıklarımızdır, onların üstün mücadelesi, kutsal değerler uğrunda canlarından vazgeçmeleri her türlü takdirin üzerindedir, onlara minnet borçluyuz. Bizler sık sık Şehitliği ziyaret ederek şehitlerimiz için dua ediyoruz, şehit ailelerinin yanında yer alıyoruz. Ramazan Bayramı dolayısıyla da yine buraya geldik, dualarımızı yaparak şehit ailelerimizin acısına ortak olmaya çalıştık. Şehit ve gazilerimizin bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan topraklarına sonuna kadar sahip çıkacağız, koruyacağız, iç ve dış hainlerin bütün oyunlarını el birliğiyle bozarak bu topraklarda hep birlikte kardeş olarak yaşamaya devam edeceğiz. Şehit ve gazilerimizin hayatlarını feda ettikleri tüm değerleri korumak bizim asli görevimizdir. Başta bütün şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını kutluyorum” dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise vatanın birliği, dirliği ve beraberliği için şehit düşen bütün şehitleri rahmet yâd ettiklerini ifade ederken şunları söyledi; “ Ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canından vazgeçen bütün şehitlerimiz ile hayatını kaybeden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimizi bir kez daha yâd etmek üzere Şehitlik alanına gelerek dualarımızı yaptık, şehit ailelerimizin acılarını paylaştık. Şehitlerimizin bize emanetleri olan şehit ailelerinin her daim yanlarındayız. Bilindiği üzere Kuzey Irak’ta ki PKKYPG terör yuvalarını dağıtmak ve sızmaları önlemek amacıyla başlatılan Pençe Kilit operasyonu büyük bir kararlılıklar devam ediyor. Kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimiz, milletimizin huzuru ve güveni için mücadelesini sürdürüyor. Cenabı Allah, terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdüren kahraman ordumuz ve bütün güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun, onlara her an dua ediyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış olan aziz vatan toprakları üzerinde oynanan oyunları, yapılan hesapları, birliğimizi, beraberliğimiz bozmak için yapılan girişimleri hepimiz iyi biliyoruz. Her türlü fitne ve fesadın karşısında dimdik durarak, hep birlikte vatanımıza, bayrağımıza ve değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Şehitlerimize ve hayatını kaybeden bütün gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Şehit ve gazi ailelerimiz başta olmak üzere bütün hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum'' diye konuştu.

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