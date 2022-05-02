Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü

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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı. Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, MalatyaElazığ karayolu Kale ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak Fırat (29) idaresindeki 44 ADD 463 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak takla attı. Kazada sürücü araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarırken, yapılan kontrollerde sürücü Fırat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Burak Fırat’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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