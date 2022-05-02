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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da bayramın ilk gününde sessizlik hakim

İHA

Malatya’da bayramın ilk gününde sessizlik hakim

Malatya’da Ramazan Bayramın ilk günde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Bayramın ilk gününü tatilde veya yakınlarını ziyaret etmek amacıyla şehir dışında geçiren vatandaşlar, adeta kent merkezini boşalttı.
Malatyalılar tatil beldelerine gidince sokaklar boşaldı. Bayramın ilk gününü tatilde veya yakınlarını ziyaret etmek amacıyla şehir dışında geçiren vatandaşlar, adeta şehir merkezini boşalttı. Kent merkezinde vatandaş yoğunluğu ile bilinen meydan, cadde ve sokaklarda seslik hakim.
Bayram nedeniyle boşalan Soykan Meydanı’nda gezintiye çıkan vatandaşlardan 55 Yaşındaki Sadi Polat eski bayramlarının özlediklerini ifade ederek; ”Nerede o eski bayramlar çok özlüyorum Küçüktüm köyde komşular birbirinin evine gider günlerce bayramlaşma töreni yapılıyordu. Şimdi ki Bayramlar biraz sönük geçiyor, Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır bayramlarda sokağa çıkma yasağı vardı yasaklar bitti. Devletimizden Allah razı olsun“ dedi.
Bayramlarda eş dost ziyaretlerinin azaldığını kaydeden Mehmet Dursun ise “Malatya’da eskiden bayramlaşma olurdu, arkadaş eş dost ziyaretleri olurdu, şimdi fazla bir birine giden gelen yok fazla. Devletimizden sağlıkta iyi çalıştı ve virüs salgını bitti vatandaşlarımız şimdi rahat bir şekilde bayramlaşmaya gidiyor.” ifadelerini kullandı
Pandeminin bayram gibi özel günleri de olumsuz etkilediğini belirten, 65 Yaşındaki Yusuf Doğan ‘da Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır bayramlarda sokağa çıkma yasağı vardı. Salgın bitti şimdi millet rahat bir şekilde bayramlaşmalarını yapıyor. Eskiden bayramlarda bolluk vardı şimdi ise geçim sıkıntı var“ diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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