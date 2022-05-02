Otomobilini sulama göletine sürdü (2)- Yeniden



Sayın Yazı işlerinin dikkatine;

'Otomobilini sulama göletine sürdü' başlıklı haber ve fotoğraflarımızı iptal ediyoruz. Yerine aşağıdaki haber ve fotoğrafların kullanılması rica olunur. DHA

----------------------

YENİDENTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, muhasebeci Hasan Mecit (47), yakınlarını telefon ile arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra otomobilini sulama göletine sürdü. İhbar üzerine bölgeye giden dalgıçlar, göletteki otomobilin içerisinde Mecit'in cansız bedenine ulaştı.

Olay, öğle saatlerinde Karadere sulama göletinde meydana geldi. Kendisinden bir süre haber alınamayan Hasan Mecit iddiaya göre, yakınlarını cep telefonu ile arayarak sulama göletinde olduğunu ve intihar edeceğini söyledi. Yakınlarının ihbarıyla gölete giden ekipler, bir kişinin otomobiliyle birlikte sulara gömüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarından yardım istedi. İhbarla gölete giden dalgıçlar tarafından yapılan çalışmada Mecit'in cansız bedeni aracın içinde bulunarak, sudan çıkarıldı.

Serbest muhasebeci olarak çalışan Hasan Mecit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mecit'in ölümüyle ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-05-02 20:05:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.