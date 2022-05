Malatya’da resmi bayramlaşma töreni

Malatya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Valilik tarafından resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hürriyet Parkı’nda düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Baruş törende yaptığı konuşmada, "Malatya Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni gerçekleştiriyoruz. Rahmet bereket ve günahlardan bağışlanma ayı olan ramazan ayını tamamlayarak, Ramazan Bayramına kavuştuk hep birlikte kardeşlik içerisinde Malatya’nın her kesiminden toplum her bölümünden insanlarla birlikte basın mensuplarıyla birlikte. Toplum liderlerimizle milletvekillerimiz belediye başkanlarımız askeri erkan olarak bu bayramı Malatya’mızda gönülden kutluyoruz. Bu gün çok sevinçliyiz, sağlık içerisinde bayrama kavuştuk. Bu birlik ve beraberliği görmek beni mutlu etti“ dedi.

Malatya’nın her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden Vali Baruş, "Malatya geliştirmiş olduğu insan kitlesiyle Türkiye’nin kalkınmasına çok önemli katkılar veren bir il. Bu bayramlarda olduğu gibi birlik ve beraberlik halinde hareket edersek inşallah aşamayacağımız hiçbir sorun ve engel yoktur. Ramazan ayı kamu kurumları olarak, bizim genellikle fakir ve yoksullar yetimlere yardım yapma şeklinde geçti Malatya Büyükşehir Belediyemizde aynı şeklinde yoğun faaliyetleri oldu ilçe belediyelerimizde Malatya’ya olarak birlik ve bütünlük halinde Türkiye’nin geleceğine çok güzel hizmetler ve katkılar sunmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Araç sürücülerine emniyet kemeri uyarısını yineleyen Vali Baruş, ”Bu bayramda olduğu gibi her bayramda vatandaşlarımızdan bir ricamız oluyor, araç kullanırken lütfen çok dikkatli olunuz İçişleri Bakanlığı’mızın düzenlemiş olduğu bir kampanyada var her bayram olduğu gibi bu bayramda var. Bayramınız kemerli olsun araç kullanırken araç içinde emniyet kemeri takmalarını sağlamak yolcularında kemer takar güvenli bir şeklinde yolculuk yapmalarını sağlamaktır. Malatya’da şehir girişinde sürücülerimiz uyardık ve kemer takmalarını ifade ettik maalesef tüm uyarılara rağmen duyarlı olmayan vatandaşlarımız var Bu gün Kale ilçemizde trafik kazası oldu sürücü emniyet kemeri takmadığı için hayattı kaybetti bu olaylar bizlere ders olsun emniyet kemeri takmadan aracımız hareket ettirmeyelim, bu tip yüzücü tablolar görünce bayram sevincimize zarar veriyor“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.