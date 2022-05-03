Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gümüşlüdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Recep Ö. yönetimindeki 28 TF 633 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Recep Ö. (29) ile yanındaki Gizem Ö. (21), Hanım B. (45) ve 2 yaşındaki Elif Masal Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-05-03 12:29:36
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