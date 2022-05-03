Eğitim Bir Sen üyeleri bayramlaştı

Eğitim Bir Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı MemurSen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Ramazan Bayramı dolayısıyla sendika üyeleriyle bayramlaştı.

Sendika binasında, Ramazan Bayramı dolayısıyla sendika üyelerle bayramlaşan Hüseyin Söylemez, Ramazan ayının hoşgörü ve yardımlaşma ayı olduğunu ve Ramazan ayındaki hassasiyetin diğer aylarda da olması gerektiğini belirtti. Söylemez, “ Yaklaşık 2 yıldır birbirimizden uzak bayramlar geçirdik. Umarım, bu aydaki birbirimize olan hoşgörümüz, merhametimiz, yardımlaşmamız ülkenin zor günlerindeki birbirimizle kucaklaşmamız ve dertleşmemiz diğer 11 aya da yayılır ve bu birlikteliğimizi devam ettiririz” dedi.

Söylemez, Pandemi sürecinde birçok sektörün zor zamanlar geçirdiğini ifade ederek, “Eğitim çalışanları olarak, esnaflar olarak zor durumdaydık ama ümit ediyorum ki güçlü devlet, güçlü millet, güçlü memur demek. Devletin de zor duruma düştüğünü biliyoruz. Biz bundan sonra devletin toparlandığı, devletin güçlendiği ve milletiyle birlikte güçlü bir şekilde aynı zamanda esnafına da memurunu da inşallah yansıdığı günleri göreceğimizi ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplu sözleşme yasasının değişmesi gerektiğine değinen Söylemez ise, “Toplu sözleşmedeki mücadelemizi bırakmıyoruz ve mücadelemizi sürdürürken aynı zamanda devlet memur dengesini de gözettiğimizi biliyoruz. Şunu biliyoruz ki aynı zamanda güçlü memur da güçlü devleti oluşturur. Devletimizin imkanları ölçüsünde memurundan esirgememesi adına mücadelemizi de sürdürdük. Ancak toplu sözleşme yasasının sakat olması bir yerde elimizi bağlıyor. Bizim bundan sonraki umudumuz toplu sözleşme yasasının da değişmesi yönündedir. Memur olarak zor duruma düştüğümüz gibi okullarımız olarak da sıkıntı yaşadığımız bir dönem yaşadık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.