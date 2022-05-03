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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt belediyesinin araç filosu yenileniyor

İHA

Yeşilyurt belediyesinin araç filosu yenileniyor

Araç filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda yenileyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi araç filosuna iki metreküplük yol süpürme araç eklendi
Daha temiz, daha yeşil ve daha ferah bir Yeşilyurt için 7 24 mesai yaparak cadde, sokak ve mahalleleri temizleyen Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğüne tahsis edilen yol süpürme aracı, Yeşilyurt’un yaşam alanlarındaki temizlik çalışmalarına dahil edildi. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çilesiz Mahallesinde temizlik çalışması yapan Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek, hem Ramazan Bayramlarını tebrik ettiler hem de araç filosuna katılan yol süpürme aracını incelediler.
Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarının temiz, düzenli ve sağlıklı olması için temizlik hizmetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Hizmet kalitesinin artması ve daha hızlı hizmet edebilmek için iş makinesi ve araçlar son derece önemlidir. Araç filomuzu ihtiyaçlar doğrultusunda yenileyerek yeni araçlarımızla vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmetler sunuyoruz. Güçlü, modern ve son teknolojik araçlarla baştan aşağıya yenilediğimiz Temizlik İşler Müdürlüğü araç filomuza yeni katılan araçlarımızla artık hemşehrilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmış olacağız. Temizlik çalışmalarında ihtiyacını hissettiğimiz yol süpürme aracımızı filomuza katmış olduk, hayırlı uğurlu olsun. Manevra kabiliyeti yüksek, dar ve küçük alanları rahatlıkla temizleyebilecek güce ve imkana sahip yeni aracımız, temizlik hizmetlerimize ayrı bir güç katacaktır. Temiz ve düzenli bir ilçe imajına sahip Yeşilyurt’umuzu, yeni araçlarımız ve alanında deneyimli personellerimizin büyük gayretleriyle daha temiz, daha düzenli ve daha mutlu bir hüviyete ulaştıracağız. Cadde ve sokaklarımızın pırıl pırıl olması, vatandaşlarımızın hijyenik ve temiz alanlarda mutlu bir hayata sürmesi için temizlik hizmetlerimizi 7/24 sürdürmekteyiz. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Yeşilyurt’umuza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızın, yatırımlarımızın ve hizmetlerimizin halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Yeşilyurt’umuzu köşe bucak temizleyecek yeni araçlarımızın vereceği büyük katkıyla birlikte temizlik hizmetlerindeki başarı çıtamızı inşallah daha iyi bir seviyeye çıkartacağız. 60 araç ve 280 personelle birlikte üç vardiya şeklinde aralıksız devam eden temizlik hizmetlerimiz sayesinde Yeşilyurt’umuzu temiz ve düzenli tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü araç filosuna eklenen yeni araçların hayırlı olmasını temenni eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “ Yeşilyurt’un temizliğine ve çevre düzenlemelerine büyük önem veren Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile Temizlik Hizmetleri Müdürlüğündeki tüm personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’un mutlu, huzurlu ve düzenli yapısının korunmasından bizler ziyadesiyle memnun oluyoruz. Yeşilyurt’un cadde, sokak ve diğer tüm yaşam alanlarının temizliği için araç filosuna yeni araçların katılması, hizmet kalitesini artıracaktır. Cenabı Allah sağlıkla, huzurla ve mutluluk içerisinde yaşamayı tüm hemşehrilerimize nasip etsin, araç filosuna katılan yeni araçlarda hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle tüm mahalle sakinlerimizin ve personellerimizin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum ve kutluyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni alınan araçlar arasına dâhil edilen yol süpürme aracının direksiyonuna geçerek, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

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