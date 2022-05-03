Milletvekili Fendoğlu’ndan Milliyetçiler günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Fendoğlu, yayımladığı mesajında, “Milliyetçilik, en yalın ifadesiyle ‘Türk Milletine ve Türk Devletine en samimi duyguları bilgi ile birleştirip şuurla hizmet etme mücadelesidir.’ Bu düşüncelere sahip olan Milliyetçilerin, ağır bedeller ödemek zorunda kaldığı dönemler olmuştur. Milliyetçiler için önemli hafıza durağı olan 3 Mayıs 1944 tarihi, Türk'e ve Türklüğe karşı taarruza geçmiş irade ve eylemlere karşı millî bir duruşu ifade eder. 3 Mayıs, Türk Milleti ve onun cefakar, fedakar evlatları olan Türk Milliyetçileri için çok büyük anlam ve önem taşıyan bir gündür. 3 Mayıs 1944 Ergenekon’da dağları delen Yüce Türk milletinin yenilenen bir iman ve şuurla tekrar şahlandığı gündür. Davası uğruna her türlü şahsi hesap ve menfaata gözünü kapatan; hiçbir tehdidin yıldıramadığı, her türlü baskı, zulüm ve işkenceye rağmen davasından asla taviz vermeyen 23 milliyetçi düşünür, akademisyen ve yazar tutuklanarak, tabutluklara konmuş; bunun üzerine Türk gençliği büyük bir kararlılıkla aydınlarının yanında yer almıştır. 3 Mayıs 1944’de milliyetçi gençler haksızlığa karşı olan tepkileri, zulme eğilmeyen ve güce boyun bükmeyen tavırları, Türklüğü yüreklerinde bayraklaştıran, dava adamlığının, davaya adanmışlığın ve ahlaklı duruşun en mümtaz örneklerinden birisini sergilemişlerdir” ifadelerine yer verdi.

Fendoğlu, Türk milletinin onurlu geleceğini inşa etmek için geçmişten ders alıp, daha çok çalışmanın önemini vurgulayarak, “ 3 Mayıs 1944’de ki bu kutlu mücadeleyi anlamak başta olmak üzere, Türklüğü ve Türk ülküsünü doğru okumak, Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ’in “Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.” sözünden yola çıkarak geçmişten ders alıp Türk Milletinin onurlu geleceğini inşa etmek için daha çok çalışmanın önemini kavramak olarak kabul edilmelidir. Türk Milleti, ecdadını bildiği, anladığı ve unutmadığı sürece Türkİslam âleminin liderliğini yapabilecek gücü, kudreti ve fikriyatı kendisinde bulacaktır. 3 Mayıs 1944’ün 78. Seneyi devriyesinde; tarihe iz bırakmış milliyetçi kahramanları şükran ve minnetle anıyor; başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, Türklüğün kıvancı bütün milliyetçi kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin, Türkİslam âleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı bir kez daha en kalbi hislerimle kutluyorum. Aziz milletimizin 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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