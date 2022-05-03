Kamp ve karavan tutkunları Battalgazi’de buluşuyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu işbirliği ile 678 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan “İspendere Kamp Karavan Festivali” ile kamp ve karavan tutkunları Battalgazi’de buluşacak.

Muhteşem doğası, tarihi yapısı ve yenilenen yüzü ile çok sayıda turistin ziyaret ettiği Medeniyetin Kalbi Battalgazi, muhteşem bir festivale daha ev sahibi yapacak. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu işbirliği ile hıdırellez etkinlikleri ve İspendere Şifalı İçmelerinin sağlık turizmine kazandırılması amacıyla “İspendere Kamp Karavan Festivali” düzenlenecek. 678 Mayıs 2022 tarihlerinde İspendere Şifalı İçmeleri’nde düzenlenecek olan festival ile kamp ve karavan tutkunları Battalgazi’de buluşacak.

Festivalde birçok etkinlik düzenlenecek

Türkiye’den ve dünyadan birçok karavan tutkunlarının yanı sıra kamp ve karavan konularında deneyimli sosyal medya fenomenlerinin de katılım sağlaması beklenen organizasyonda; okçuluk gösterilerinden gece programlarına, bölge tanıtım gezileri, doğa yürüyüşü, fidan dikimi ve çeşitli birçok etkinlik düzenlenecek. Alınacak kayıtların ardından yerleşimleri sağlanacak yüzlerce karavancı, düzenlenecek festival ile Türkiye’nin en iyi etkinliklerinden birini Battalgazi’de deneyimleme fırsatını bulacak.

“Tüm karavan tutkunlarını bekliyoruz”

Tüm kamp ve karavan tutkunlarını Malatya’da ilk kez yapılacak olan festivale davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ Tarih başkenti Battalgazi’miz, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İlçemiz her geçen gün ileriye gidiyor, çok daha güzel günlere yelken açıyor. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde ilçemizin tanıtım atağına yeni projeler kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizde dört mevsim etkinlikler hiç bitmiyor. Son olarak güzel bir festivalin startını verdik. Karavan bir evdir. Karavanlar, gittiği yerlerin tanıtımına katkı sağlar. Kamp ve karavan tutkunlarımızı, düzenleyeceğimiz festival ile ilçemizde ağırlıyoruz. Festivalimize tüm kamp ve karavan tutkunlarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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