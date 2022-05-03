Malatya’da apartman kapılarını işaretleyen 2 zanlı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da apartman kapılarını işaretleyen 2 zanlı yakalandı

İHA

Malatya’da apartman kapılarını işaretleyen 2 zanlı yakalandı

Malatya’da bahşiş alamayan 2 Ramazan davulcusu 18 apartmanın kapısını işaretledi. Gelen şikayetlerin ardından 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 1 Mayıs Pazar günü Battalgazi ilçesine bağlı Kernek ve Hasan Varol mahallelerinde meydana gelen olayda, Ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde davulculuk yapan 2 kişi arife günü bölgelerinde bahşiş toplamaya çıktı. Mahallerinde kapı kapı gezen 2 davulcu bahşiş alamadıkları kapılara ise işaret bıraktı. Gelen şikayetler üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan incelemelerde kapılara işaret bırakan 2 kişi tespit edilirken, gözaltına alınan zanlıların ramazan davulcuları olduğu ortaya çıktı. Zanlılar polis merkezindeki ifadelerinde ‘Ramazan Bayramı’ dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını belirttikleri öğrenildi. Bunun üzerine 2 davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesine istinaden “Çevreye Rahatsızlık Verme” kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamp ve karavan tutkunları Battalgazi’de buluşuyor
YEREL HABERLER Kamp ve karavan tutkunları Battalgazi’de buluşuyor
Milletvekili Fendoğlu’ndan Milliyetçiler günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan Milliyetçiler günü mesajı
Başkan Gürkan'dan MHP ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan'dan MHP ziyareti
Yeşilyurt belediyesinin araç filosu yenileniyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt belediyesinin araç filosu yenileniyor
Eğitim Bir Sen üyeleri bayramlaştı
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen üyeleri bayramlaştı
Bahşiş alamayınca apartmanların kapılarını çaldılar Ramazan davulcuların bahşiş oyunu karakolda bitti
YEREL HABERLER Bahşiş alamayınca apartmanların kapılarını ...
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Malatya AK Parti'de bayramlaşma töreni
YEREL HABERLER Malatya AK Parti'de bayramlaşma töreni
Malatya’da resmi bayramlaşma töreni
YEREL HABERLER Malatya’da resmi bayramlaşma töreni
Haber alınamayan şahıs gölette ölü bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan şahıs gölette ölü bulundu
Otomobilini sulama göletine sürdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Otomobilini sulama göletine sürdü (2)- Yeniden
Otomobilini sulama göletine sürdü
YEREL HABERLER Otomobilini sulama göletine sürdü
Feci kazada ölen gencin emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Feci kazada ölen gencin emniyet kemeri takmadığı ...
Malatya’da bayramın ilk gününde sessizlik hakim
YEREL HABERLER Malatya’da bayramın ilk gününde sessizlik hakim
Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ölü
Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar’dan şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar’dan şehitlik ...
Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Başkan Demez'den bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demez'den bayram mesajı
Bayram namazında camiler doldu
YEREL HABERLER Bayram namazında camiler doldu
Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı
YEREL HABERLER Tarihi namazgah alanı bayram namazında doldu taştı
Başkan Güder vatandaşların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Güder vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Gürkan’dan şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan şehitlik ziyareti
Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
YEREL HABERLER Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram
YEREL HABERLER Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.