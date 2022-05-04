Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından her bayram düzenlenen bayramlaşma töreni kent merkezinde bir restoranda kahvaltılı olarak gerçekleştirildi. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği programda konuşan MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Poyraz, “Ramazan ayı içerisinde Osmanlı'dan gelen zimem defteri uygulamasını özellikle kenar mahallerde küçük esnaflarımıza yönelik faaliyetlerimizi devam ettirerek borcunu ödemeyen mahalle sakinleri kardeşlerimizin borçları üyelerimiz tarafından ödenerek kapatılmıştır. Genç MÜSİAD tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ve sosyal hizmetlerdeki çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimiz oldu. Yaklaşık 275 öğrencimize iftar yemeği vererek 13 18 yaş aralığındaki 52 öğrencimizin tüm kıyafetleri arkadaşlarımız tarafından karşılanmıştır. Sosyal Hizmetler bünyesinde 236 öğrencimize bayram harçlığı adı altında harçlıklar dağıtılmıştır. Ve yine Sevgi Evleri ile ve ihtiyaç sahibi ailelerin ev eşyası ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca Genel Merkezimizin Suriye’de MÜSİAD evleri adı altında başlatmış olduğu konut projesine de Malatya Şubesi olarak büyük destek vermiş bulunmaktayız” diye konuştu

Poyraz, konuşmasının son bölümünde ise katılımcılara teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti.

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