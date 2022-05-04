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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi

İHA

Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi

Malatya genelinde başlatılan yeşil alanları artırma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, Horata Mesire alanındaki yenileme ve yeşillendirme çalışmalarında ise sona gelindi.
Baharın da gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, parklar, yeşil alanlar, kavşak yeşillendirilmesi ve ağaçlandıra devam ediyor. Malatya’da vatandaşların uğrak mekanlarından biri olan, havası ve suyu ile eşsiz doğaya sahip Horata Mesire alanındaki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu, “Baharın gelmesiyle birlikte Horata mesire alanını turizme kazandırmak için başlatmış olduğumuz inşaat yenileme çalışmalarına son hızıyla devam ediyoruz. Burada çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız oldu. Taş duvarlar, restoran, mescit, çocuk bakım odası, kamelyalar, ferforjeler, ağaçlandırma ve yeşillendirme gibi çalışmalar yapıldı. Horata'nın güzel suyunu doğaya kazandırmak amacıyla yeşille bütünleştirerek, en güzel bir şekilde vatandaşlarımıza sunacağız. Malatya’dan ve il dışından gelecek misafirlerimizi güzel bir şekilde Horata mesire alanında ağırlayacağız. Baharın da gelmesiyle birlikte Malatyalı vatandaşlarımızı Horata mesire alanımıza piknik yapmaya davet ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bizlere verdiği destekten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” dedi.
Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Su Mahallesi Muhtarı Özkan Koca, “Bizim değerlerimize ve kültürümüze sahip çıktığı için ve yaptığı yatırımlardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.
Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak da, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiklerinde Horata’yı ziyaret ederek, buraya onarım yapıp Malatya’ya kazandıralım dedi. Sağ olsun kendisinin Konak halkına çok büyük bir saygısı var. Bizler de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı seviyoruz. Konak’ın tanıtılması açısından, Malatya’nın tanıtımı açısından güzel bir çalışma oldu. Kendilerine teşekkür eder, mahallem adına saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.
Bahçebaşı Muhtarı Cahit Işıldak ise, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Konak için yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, “Sayın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan’ın Konak’ ve Malatya’ya yaptığı hizmetler takdire şayandır. Halkım adına başkanıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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