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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

41 öğrenciye kamp için Çanakkale’ye uğurladı

İHA

41 öğrenciye kamp için Çanakkale’ye uğurladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi semt konaklarında eğitim gören 41 öğrenci, Çanakkale Milli Mücadele Kampı’na katılmak için Çanakkale’ye uğurlandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Çanakkale Milli Mücadele Kampı’na katılacak olan öğrenciler, 59 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan kampa katılmak için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan tarafından Çanakkale’ye yolcu edildi. 41 öğrenci ve 2 görevli personelin gittiği kampta öğrenciler, Gelibolu Yarımadasında bulunan Şehitler Abidesi, Alçıtepe Hastane Müzesi, Şahindere Şehitliği, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, 57. Piyade Alayı Şehitliğini gezecekler.
Çanakkale Milli Mücadele Kampı’na gidecek olan öğrencileri uğurlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çanakkale’ye gidecek olan öğrencilerimizin Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Sizler Çanakkale destanının yazıldığı yere gideceksiniz. Bu vatanın bölünmez bütünlüğünün ne pahasına hangi canların verilerek elde edildiğini bizzat yerinde görerek müşahede edeceksiniz. Hani şair diyor ya;
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak anlı değer. Çanakkale Destanı Mehmet Akif Ersoy tarafından orada yazılmıştır. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi diye başlayan o Çanakkale Destanı orada zuhur etmiş.
Gitmiş olduğunuz yerde o manevi havayı hissedeceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum dediği yerleri bizzat göreceksiniz. Çanakkale destanı Anafartalar’da, Conk bayırında yazılıyor.
Gittiğinizde oradaki şehitlikleri göreceksiniz. Bu vatan kolay kurtulmadı. Fedakârlık olmadan rahatlık olmaz. Çanakkale’de atalarımız canlarını feda ettiler, kanlarını döktüler. Sizlerden ricam ülke tarihini iyi öğrenin, dinimizi, İslam tarihini iyi öğrenin, Türkiye Cumhuriyeti tarihini iyi öğrenin. Kulaktan dolma laflarla sorgulama muhakeme yapmazsanız o insanın doğru söylediğine inanırsınız. Çanakkale Destanının yazıldığı bölgeyi yerinde görün inceleyin, Çanakkale ile ilgili yazılmış eserleri okuyun. Çanakkale Destanının geçmiş olduğu süreci muhakkak okuyun.
Çanakkale’ye gitmek için birazdan yola çıkacaksınız Devletimiz sizlere böyle bir imkân tanımakta. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız özellikle gençlerimizin yetişmesi noktasında çok büyük fedakârlıklar gösteriyor. Bütün okullarımızın standartları yükseltiliyor, spor tesislerinin yapılması gibi. Sadece Malatya’da Cumhuriyet tarihinde yapılan spor tesislerinden daha fazlası son üç yıl içerisinde yapıldı. Devletimize ve Milletimize Allah zeval vermesin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi ve düzenimizi bozmasın. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Malatya olacağız, Türkiye olacağız. O diyarlara öğrencilerimiz bizden selam götürecekler. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yâd edin. Yapılacak olan seyahatin sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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