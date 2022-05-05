Malatya’da hastanelerdeki Covid’li hasta sayısı 3’e düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da hastanelerdeki Covid’li hasta sayısı 3’e düştü

İHA

Malatya’da hastanelerdeki Covid’li hasta sayısı 3’e düştü

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’da hastanelerde Covid19 tedavisi gören hasta sayının 3’e kadar düştüğünü söyledi.
Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli pandemide gelinen son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Malatya’da hastanelerde Covid19 tedavisi gören hasta sayının 3’e kadar düştüğünü belirten Bentli, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavileri süren 3 hastanın sağlık durumlarının da iyi olduğunu söyledi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid19 hastasının bulunmadığı bilgisini paylaşan Bentli, "15 Mart 2020’den beri devam eden pandemi sürecinde ilk defa 30 Nisan 2022 tarihinde sıfır vaka ile karşı karşıya kaldık. Daha önceki varyantlarda düşüşlerde 15 binli rakamlara kadar düşüyorduk ama hiçbir şekilde sıfırı görmemiştik. İlk defa sıfır ile karşı karşıya geldik. Sonrasında birkaç vakamız oluyor olsa bile 10 vakayı geçen günlerimiz artık olmuyor. Bunun yansıması olarak da bugün itibariyle ilk defa Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde hem servisimizde hem de yoğun bakımımızda Covid pozitif vakamız yok. Yatan hastamız yok. Malatya’da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde orda da yoğun bakımda yok ama serviste 3 tane hastamız var" dedi
Mevcut durumun tamamen virüsün bittiği anlamına gelmediğini kaydeden Bentli ,Bu tamamen virüsün bittiğini göstermiyor bize virüsün etkinliğinin azaldığını ve toplumsal bağışıklığın gelişmesi nedeniyle sadece bir grip şeklinde üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyrettiği için insanlarımız test vermiyor. Buna bağlı olarak düşük rakamlarla karşı karşıyayız. Bu çok sevindirici çünkü akciğer tutulumu olmadığı için hastalarımız ağır bir şekilde oksijen hücreleri satürasyonu düşmüş bir şekilde bizlere başvurmuyor. Doğal olarak yatış da gerekmiyor. Bu inşallah önümüzdeki günlerde daha da düşecek. Özelikle Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu’nun aldığı son kararda, Türkiye genelinde toplam vaka sayısı günlük binin de altına düşerse kalan son 2 maske zorunluluğu olan hastaneler, sağlık merkezleri ve toplu taşımadaki maske zorunluluğu da artık kalkmış olacak. Bunu da önümüzdeki 10 gün içerisinde binin altındaki rakamlarla Türkiye’de maske zorunluluğunun da biteceğini de düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Bentli, pandemi sürecinin devam ettiğini özellikle kronik hasta ve yaşlıların hatırlatma dozunun yaptırması gerektiğini ifade ederek, “Biz yine pandemi bitti diyemiyoruz. İnşallah gündemimizde çıktı. Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü artık vefat eden yok veya pandemi halinden çıkıp endemi haline geldi diyene kadar biz aşı sürecimizi devam ettireceğiz. Şu ana kadar 2 doz aşı yaptıran yaklaşık yüzde 77’ye yakın bir oranımız var. İki doz aşı değil de artık hatırlatıcı dozların yapılması gerekiyor. Artık 3 aşımız var. Özellikle kronik hastalarımıza, yaşlılarımıza hatırlatıcı dozlarının mutlaka yaptırmaları gerektiğini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

41 öğrenciye kamp için Çanakkale’ye uğurladı
YEREL HABERLER 41 öğrenciye kamp için Çanakkale’ye uğurladı
Yeşilyurt'ta tarihi caminin restorasyonu tamamlandı Çınar: “350 yıllık camimizi aslına uygun restore ettik”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta tarihi caminin restorasyonu ...
Malatyalıların ecdat yadigarı eserler turuna ilgisi
YEREL HABERLER Malatyalıların ecdat yadigarı eserler turuna ilgisi
Malatya’da sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Malatya’da sağanak ve dolu etkili oldu
Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi
Yeni Malatyaspor’da bayramlaşma töreni
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da bayramlaşma töreni
Malatya’da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Malatya’da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
Malatya'da MÜSİAD üyeleri bayramlaştı
YEREL HABERLER Malatya'da MÜSİAD üyeleri bayramlaştı
Battalgazi Yıldıztepe’de asfaltlama çalışmaları
YEREL HABERLER Battalgazi Yıldıztepe’de asfaltlama çalışmaları
Malatya’da apartman kapılarını işaretleyen 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Malatya’da apartman kapılarını işaretleyen 2 zanlı ...
Kamp ve karavan tutkunları Battalgazi’de buluşuyor
YEREL HABERLER Kamp ve karavan tutkunları Battalgazi’de buluşuyor
Milletvekili Fendoğlu’ndan Milliyetçiler günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan Milliyetçiler günü mesajı
Başkan Gürkan'dan MHP ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan'dan MHP ziyareti
Yeşilyurt belediyesinin araç filosu yenileniyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt belediyesinin araç filosu yenileniyor
Eğitim Bir Sen üyeleri bayramlaştı
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen üyeleri bayramlaştı
Bahşiş alamayınca apartmanların kapılarını çaldılar Ramazan davulcuların bahşiş oyunu karakolda bitti
YEREL HABERLER Bahşiş alamayınca apartmanların kapılarını ...
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.