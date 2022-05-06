Doğanşehir’de dolu yağışı kayısıya zarar verdi

Malatya’da bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı Doğanşehir ilçesinde kayısı ağaçlarına zarar verdi.
Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı kayısı ağaçlarına zarar verdi. Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi’nde de etkili olan dolu yağışının çağla döneminde olan kayısıya büyük zarar verdiği belirtilirken, meteoroloji kent genelinde etkisini aralıklarla sürdüren sağanak yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.