Çocukların yüzünü güldürmek için kolları sıvadılar

Bu iller için sel ve su baskını uyarısı

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığına bağlı Genç Türk Kızılay Teşkilatı üyeleri, ‘çocuk gülerse dünya güler’ diyerek kolları sıvadı ve etkinliklere başladı. Genç Türk Kızılay Teşkilatı üyeleri, hastanelerde çocukları ziyaret ederek hediyeler ve moral veriyor.

Türk Kızılay Malatya Şube Başkanlığına bağlı Genç Kızılay Teşkilatı üyeleri tarafından hastanelerde tedavi gören çocuklar ziyaret edilmeye başlandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’nde Pediatri, Onkoloji ve Karaciğer Nakil servislerinde tedavi gören 100’e yakın çocuğa çeşitli oyuncaklar hediye edilerek, meyve suyu ve bisküvi ikram edildi. Çocuklarla oyunlar oynayarak moral veren Genç Türk Kızılay Teşkilatı üyeleri, aileler ve çocuklarla bir araya geldiler.

Genç Türk Kızılay Teşkilatı üyelerinin, diğer hastanelerde de ‘çocuk gülerse dünya güler’ etkinliğini sürdürecekleri kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.