Yolcu otobüsünde esrar ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Malatya’da iki ayrı yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 510 gram esrar maddesi ile 700 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Elazığ Malatya karayolu uygulama noktasında durdurulan iki farklı yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda yolcu otobüslerinin birinde 510 gram toz esrar , diğer araçta ise 700 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 yolcu hakkında tahkikat başlatıldı.

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