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Malatya’dan ilk 4 ayda 149,5 milyon dolarlık ihracat Kentten en çok ihracat komşu ülkeye

İHA

Malatya’dan ilk 4 ayda 149,5 milyon dolarlık ihracat Kentten en çok ihracat komşu ülkeye

Malatya’dan 2022 yılının ilk dört ayında yüzün üzerinde ülkeye 149 milyon 569 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Kentten en çok ihracat ise yüzde 52 artış ile 21 milyon 868 bin TL’ye ulaşılan komşu ülke Irak oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Nisan ayı verilerini açıkladı. Verilere göre Malatya’dan 2022 yılının Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artışla 38 milyon 878 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.
4 aylık ihracat 149 milyon 569 bin dolar
TİM’in açıkladığı verilerine göre 2022 yılının ilk dört ayında gerçekleşen ihracatın, 2021 yılının ilk 4 ayına göre yüzde 32,6 artışla 149 milyon 569 bin 235 dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.
Kentten ilk 4 ayda gerçekleşen ihracatın ise en fazla kuru meyve ve mamulleri sektöründe yaşandığı bildirilirken, bu sektörü ise sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri ile makine ve aksamları takip etti. Nisan ayında Malatya’dan en fazla ihracat yapılan ülke geçen döneme göre yüzde 52 artış ile komşu ülke Irak oldu. Kentten Irak’a geride kalan ay içerisinde 21 milyon 868 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, ikinci en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ülke de ABD oldu. ABD’ye de geçen ay ile 20 milyon 876 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği kayda geçerken üçüncü en fazla ihracat yapılan ülke ise 10 milyon 218 bin dolar ile Almanya oldu.
Yine Malatya’dan ilk 4 alık süre zarfında en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ülkeler ise şöyle oluştu:
“Birleşik Krallık 6 milyon dolar, İtalya 5 milyon 680 dolar, Çin 5 milyon 556 bin dolar, Brezilya 4 milyon 375 bin dolar, Endonezya 3 milyon 909 bin dolar, İsrail 3 milyon 463 bin dolar.”

“Katkımızı artırmak adına çalışmalara devam edeceğiz”
Malatya’nın ihracatını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise dünyada yaşanan küresel sorunlara rağmen ihracatlarının her geçen ay arttığını söyledi.
İhracatta yaşanan artışların kendilerine moral olduğunu da ifade eden Sadıkoğlu, “Nisan ayı ihracatına bakıldığında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 artış gösterdiği görülmektedir” dedi. Kentte 115 ülkeye birçok sektörden bu yılın ilk dört ayında toplam 149 milyon 569 bin 235 dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Sadıkoğlu, “2022 yılının ilk 4 ayına baktığımızda ihracatımızın arttığını görüyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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