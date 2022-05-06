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Tarihi cami avlusunda yapılan beton bloklar tartışma konusu oldu Tarihi caminin siluetini kapatan beton bloklara kimileri destek verdi kimileri ise tepki gösterdi

İHA

Malatya'da 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören Yeni Cami, iki yıl devam eden restorasyon çalışmalarını ardından Ramazan ayında ibadete açıldı. Ancak ibadete açılan caminin beton bloklu abdest alma lavaboları kentte tartışmaya yol açtı.

Tarihi cami avlusunda yapılan beton bloklar tartışma konusu oldu Tarihi caminin siluetini kapatan beton bloklara kimileri destek verdi kimileri ise tepki gösterdi

Malatya’da 24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören Yeni Cami, iki yıl devam eden restorasyon çalışmalarını ardından Ramazan ayında ibadete açıldı. Ancak ibadete açılan caminin beton bloklu abdest alma lavaboları kentte tartışmaya yol açtı.
Malatya’nın sembolü haline gelen ve 100 yılı aşkın süredir ayakta duran halk arasında Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Camii, 24 Ocak 2020 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde büyük çapta hasar görmüştü. İki yıldır devam eden restorasyon çalışmalarının ardından Ramazan ayında ibadete açılan caminin avlusuna yapılan beton bloklu abdest alma yerleri ise tartışmalara yol açtı. Restorasyon sırasında kubbesi ve tabanı yeniden inşa edilen caminin özgün yapısındaki şadırvan kaldırılarak başka bir bölümüne alınırken caminin girişindeki abdest alma alanı ise avlu dışına taşındı.
Sızan suyun temele zarar verdiği gerekçesi ile avluya taşınmasına kimileri destek verirken kimileri ise cami siluetinin bütünlüğünün bozulduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Beton bloklara tepki gösterenler caminin estetiğinin bozulduğunu ve görüntü kirliliğine neden olunduğunu savunurken düzenlemeyi olumlu bulan vatandaşlar kolay kullanım ve can güvenliğinin görüntü ve estetikten daha önemli olduğunu söyledi.
Yeni düzenlemeyi olumlu bulanlarında yanı sıra düzenlemeye tepki gösterenlerden biri olan Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, caminin aslına uygun olmayan ilaveler yapıldığını belirterek, avluya yapılan musluklu panoların caminin görüntüsünü bozduğu söyledi. Malatya merkezde kalan tek tarihi eserin Yeni Cami olduğunu ve buranın korunması gerektiğini de ifade den Kantarcı, “1843 yılında yapılmış bu camimiz. Bataklık bir zemin üzerinde olduğu için ardıç ağaçlarıyla desteklenerek bataklık kurutulmuş. Türünün tek örneği diyebileceğimiz bir cami. Depremden sonra camimizde görülen hasardan dolayı bir takım restorasyon çalışmalarına başlandı ve hiçbir restorasyon çalışmasında görülmeyen caminin orijinalliğinin bozulması olayı gündeme geldi. Caminin cümle kapısının her iki yanında bulunan abdest alma mekanlarımız kaldırılarak caminin avlusuna taşınmak istendi. Dolayısıyla dışarıdan geçtiğiniz zaman caminin görüntüsü tamamen kapatılmış yani cami duvarla çevrilmiş gibi görünüyor. Caminin orijinalliği de tamamen bozulmuş durumda. Biz aslına uygun bir restorasyon çalışması istiyoruz ve camimizin orijinal halinin bozulmamasını istiyoruz” diye tepkisini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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