Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç’ı ziyaret etti Gürkan, “ Doğanşehir ilçemize hizmet götürmek için koordineli bir şekilde çalışacağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Doğanşehir ziyareti sırasında Kaymakam Mehmet Kılıç’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Geçtiğimiz aylarda göreve atanan Doğanşehir Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Doğanşehir ilçemiz Malatya’nın güzel ve büyük ilçelerinden biri. Doğanşehir kadim bir ilçemiz. Güzel ve başarılı insanlar yetiştiren bir ilçemiz. Bu ilçemizde görev yapmak bir şanstır. Büyükşehir Belediyesi olarak Doğanşehir ilçemize ilçe belediye Başkanımız ile sizlerin de görüş ve düşünceleri ile birlikte koordineli bir şekilde hizmetlerin götürülmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi bütün ilçelerimizde yaparken STK temsilcilerimizle, Mülki İdare Amirleri, yerel yöneticilerimizle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde şehrin yerel dinamiklerini ayakta tutmak ve şehrin ihtiyaçlarını giderme noktasında hem yerelde paydaş olma noktasında gayret gösteriyoruz. Doğanşehir ilçemizde yapılan hizmet ve yatırımlarımızı gezeceğiz. Doğanşehir ilçemizde yapacağınız çalışmalarda sizlere de başarılar diliyorum” dedi.

Selahattin Gürkan’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Doğanşehir İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, “Doğanşehir ilçemiz için ortak payda da hizmet noktasında istişare halinde olup sizlerin de desteğiyle güzel hizmetler yapacağız. Temel görevimiz budur. İnşallah Doğanşehir’imizi daha da güzelleştireceğiz. Başkanıma, ekibine destekleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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